Сочинение Человек в революции рождение или гибель? (по поэме А.Блока «Двенадцать»)

Бушует стихия. Волны всей своей мощью ударяются о прибрежные скалы и вдребезги разбиваются. Суровый ветер несётся над бурлящей водой, срывая паруса одиноких кораблей, не успевших укрыться в порту. Некогда безграничное пространство между небом и землёй сжимается, наполняется грязной смесью пыли, дождя и тумана. Начинается шторм. Шторм всегда полон опасностей, ведь в это время море избавляется от всего того, что не может бороться со стихией. Но, когда воздушный поток ослабевает и волны понемногу, чуть заметно, замедляют свой бег, море, очистившись от всего инородного, преображается. Сквозь хмурые, грозные, черно-серые тучи пробивается луч солнца — символ нового времени. Революция сродни шторму.

Старое время остаётся в прошлом, перестаёт существовать. На смену ему, влекомое ветром перемен, приходит новое время подобно тому, как день сменяется ночью, а старый год — новым. Часы бьют двенадцать ударов.

Одно время кончилось, а другое вот-вот должно начаться. Во временной щели между прошлым и будущим сама собою заводится пёстрая путаница нашей памяти и воображения. Александр Блок слышал “музыку революции”, звуки нового времени, чувствовал магию эпохи и изложил свои ощущения в поэме “Двенадцать”. Это магическое число символизирует связь времён: старого и нового, дня и ночи. Поэма от начала и до конца построена на контрасте: Чёрный вечер. Белый снег. Эти цвета противоположны: чёрный символизирует тьму, пустоту, неизвестность; белый — свет, простоту, открытость. Но и тот и другой символизируют вечность, доселе не познанное.

Цветовая гамма произведения небогата. Лишь три цвета, чёрный, белый и красный, использует А. Блок в этой поэме. Они изменяются, преображаются. Бубновый туз, пунцовая родинка к концу произведения сменяются красным (кровавым) флагом. Революция неизбежно несёт разрушение, даже крушение старого мира. Блок изображает детали, характерные для дореволюционного общества: “Керенки в чулке”, “шоколад Миньон”. Все эти “буржуйские штучки” должны остаться в прошлом. Им на смену приходит “свобода без креста”. Олицетворение этой свободы — двенадцать красногвардейцев с бубновыми тузами на спинах. Эта карточная масть — символ неволи, знак заключённых. Революционный патруль в поэме уж никак не выступает в роли двенадцати апостолов. Напротив, красногвардейцы шествуют гордой поступью по ночному городу вовсе не с целью защиты людей.



Запирайте етажи,

Нынче будут грабежи!



Вполне возможно, что эти псевдоапостолы — двенадцать самых настоящих разбойников, освобождённых революцией. Они видят одну-единственную цель: установление революционного порядка. И тут все методы хороши: и грабежи, и убийство дорогого тебе человека, и отречение от Бога. У революционеров свой Бог. Он появляется в самом конце поэмы. Блок называет этого вождя Исусом Христом. Но Бог ли это? Неужели этот предводитель псевдоапостолов, “с кровавым флагом”, “в белом венчике из роз”, и есть сын Бога? Имя Исус в сочетании с противоречивой внешностью (цвет крови и “белый венчик из роз”) выдают в предводителе красногвардейцев антихриста. Ибо только Бог и дьявол способны быть “за вьюгой невидимы” и “от пули невредимы”, спуститься на землю в час, когда решается судьба не только России, но и всего мира: большевики мечтают “раздуть мировой пожар” и просят благословения у Господа. Но не у истинного Бога, а у своего повелителя, антихриста.

Двенадцать революционеров приносят горе и страдания не только окружающим, но и самим себе. Петруха убивает свою возлюбленную, потому что неправильно понимает свободу. Для него свобода — это возможность действовать безнаказанно. Он не замечает, как становится убийцей. Поначалу Петьку мучает совесть: “Загубил я бестолковый, Загубил я сгоряча, ах!” Но красногвардейцы не понимают страданий Петьки. Они бессердечны, не видят ничего предосудительного в убийстве ради идеи.



Потяжеле будет бремя

Нам, товарищ дорогой!



Будущее люди создают собственными руками, строят его из хрупких кирпичиков человеческих судеб. Но, если общество приемлет методы насилия и террора, то светлого будущего, ради которого свершилась революция, не видать.

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