Сочинение Человек в творчестве М. Горького

«Чело-век! Это — великолепно! Это звучит. . . гордо!

Че-ло-век! Надо уважать человека».

М. Горький. На дне.



Главной темой всего творчества М. Горького можно считать исследование человека – его природы и места в жизни. Решение этого вопроса построено у писателя романтически. Так, любимые герои уже раннего Горького (рассказы «Старуха Изергиль», «Челкаш» и другие) выражали романтические идеалы любви, свободы, служения людям, преобразования мира.

В «Старухе Изергиль» образ юноши Ларры противопоставлен образу Данко. С помощью такого противопоставления писатель осудил многие человеческие пороки - эгоизм, самовлюбленность, гордыню. Величайшее благо, жизнь, становится для Ларры каторгой именно потому, что герой живет лишь для себя, не думая о других. Горький подчеркивает: свобода в одиночестве – это не свобода. Свобода имеет ценность только тогда, когда связана с обществом, с людьми.

Ларра на собственном примере убедился, что человек, даже если он сын орла, не может прожить вне общества. Человек – существо социальное и должно сделать все, чтобы жить в мире и согласии с другими людьми.

Юноша Данко - полная противоположность Ларры. Он ради свободы своего племени идет на великую жертву – отдает свою жизнь во благо родного племени. И если от жалкого Ларры осталась тень, вечно блуждающая по земле, то о подвиге Данко люди будут помнить всегда.

Важно, что Данко не ждал благодарности за свою жертву. Цель его жизни, в отличие от Ларры, - существование ради людей, во имя их блага, ради улучшения жизни. Данко не помнил о себе, постоянно думая о других. Этот герой – романтический идеал Горького.

Рассказ «Челкаш» также построен на противопоставлении двух героев. Это способствует более яркому выделению Гришки Челкаша, которым Горький восхищается. Это «старый травленый волк, хорошо знакомый гаванскому люду, заядлый пьяница и ловкий, смелый вор». Челкаш - уже зрелый человек, яркая и неординарная натура. Даже в толпе таких, как он, босяков, этот герой выделялся своей хищной силой и цельностью.

Челкаш живет тем, что обворовывает судна, а затем продает свою добычу. Такие занятия и образ жизни вполне устраивают этого героя. Они удовлетворяют его потребность в чувстве свободы, риска, единении с природой, в ощущении собственной силы и неограниченных собственных возможностей.

Горький делает акцент на том, что русское общество не дает раскрыться богатому человеческому потенциалу. Его устраивают только гаврилы с их рабской психологией и средними возможностями. Неординарным же людям, стремящимся к свободе, полету мысли, духа и души, нет места в таком обществе. Поэтому они вынуждены становиться босяками, изгоями.

Пьеса «На дне» относится к более позднему периоду творчества писателя. На протяжении всей пьесы герои произведения ведут споры о важных проблемах. Именно в этом обществе рождается спор о Человеке, о смысле его жизни.

Хрестоматийными противниками в споре о человеке являются Лука и Сатин. Философию обмана во имя человека в пьесе проповедует странник Лука. Его можно назвать гуманным человеком. Но для него все люди одинаково ничтожны, слабы, нуждаются лишь в сострадании и утешении. Думаю, не будет ошибкой предположить, что на самом деле Лука считал, что реальное положение человека изменить нельзя. Можно изменить лишь отношение человека к себе и к окружающим, изменить его сознание, самочувствие, самооценку, примирить его с жизнью.

Отсюда и утешающая ложь этого героя. Для каждого страждущего обитателя ночлежки у него находится доброе слово. Умирающей Анне Лука рисует ласковую смерть-утешительницу, спокойную загробную жизнь, у Насти поддерживает веру в существование студента Гастона и его роковой любви. Пьянице Актеру Лука рассказывает о бесплатной клинике для алкоголиков…

Философия этого героя заключается в том, что человека необходимо всегда поддерживать внутренней верой.

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