Сочинение Человек в вихре исторических событий

Жизнь человека тесно взаимосвязана с историей. Человек творец истории, её участник и продолжатель. Каждое яркое историческое событие (война, революция, реформа) – дело рук человечества. В то же время, история врывается в жизнь отдельного человека внезапно, как вихрь, все разрушающий и ломающий на своем пути. Однако сам человек зачастую не знает об этом, не понимает того, что путь его уже предрешен, судьба определена.

Творцы истории - это не только великие люди, полководцы и государственные деятели. Каждый человек проживает свою отдельную жизнь, участвует тем самым в историческом процессе, находясь в зависимости от веяний эпохи, в которую ему довелось жить.

По-моему мнению, те, кто производит революции, - люди, как правило, ограниченные, целеустремленные фанатики. Они рвутся к власти, не думая о других. Но последствия этих революций длятся годы, иногда десятилетия, накладывая свой отпечаток на многие поколения людей и на каждого человека в отдельности.

В войне или революции участвует народ как целостность. Народ проливает кровь за свою страну, за будущее своих детей, за лучшую жизнь. Народ – это огромная сила, это мощное оружие в руках талантливого полководца или правителя. Но ведь есть ещё и отдельно взятая личность с частной судьбой, со своим характером, с уникальным духовным миром. Какова роль народа и отдельного человека в вихре исторических событий?

Как в исторической науке, так и в художественной литературе важна тема национальной русской истории, причем острый интерес вызывает вопрос о роли в истории народных масс и отдельной личности. Заслуга Л. Н. Толстого как автора романа-эпопеи «Война и мир» состоит в том, что он первый глубоко раскрыл и ярко осветил великую роль народных масс в исторических событиях начала XIX века, в жизни русского государства и общества, в духовном бытии русской нации. Понимание народа как решающей силы в битве с внешними врагами дало Толстому право сделать народ подлинным героем своей эпопеи. Он был убежден в том, что «причина нашего торжества была не случайна, но лежала в сущности характера русского народа и войска». Роль же отдельного человека, по мнению писателя, ничтожна.

В военное время жизнь души не прекращается. Она меняет своё направление для каждого человека. Война – это своего рода экзамен человеческой души. Именно тогда проверяется, насколько сильны её моральные принципы, могут ли они поменяться в зависимости от обстоятельств, что является истинной ценностью для каждого: своё «я», счастье родных людей, политическая идея, за которую идёт борьба. Война не только не «отменяет», она делает ещё более острыми нравственные проблемы, чувство гражданского долга, ответственности.

Ясность целей и задач на войне не может служить оправданием какой–либо моральной неразборчивости. Она не освобождает человека от необходимости в полной мере отвечать за свои поступки, осмысливать происходящее. Жизнь на войне – это жизнь со всеми её духовными и нравственными проблемами в их сложности и противоречивости.

Военные ситуации, исполненные особого драматизма, с их «предельной» заострённостью нравственного выбора, где человек обнаруживает себя «до дна» в добре и зле, мужестве и страхе, духовном взлёте и нравственном падении, позволяют писателям открывать в своём герое главное, выявлять идейно-нравственные основы его личности.

В экстремальных условиях человеку бывает нелегко сделать свой нравственный выбор, не погрешив против собственной совести. Ведь часто от этого зависит твоя жизнь. Сохранить свой маленький, такой привычный, мирок любой ценой или пойти на сделку с самим собой, на сделку с порядочностью и благородством, и сделать выбор в пользу благополучия, но в ущерб моральным принципам?

Революция 1917 года и гражданская война – исторические события, которые наверняка оставили глубокую рану в сердце каждого их современника. Кровавая трагедия, продолжавшаяся четыре с половиной года, перевернула представления людей о морали, чести, достоинстве, справедливости. Каждая из воюющих сторон доказывала свое понимание правды. Конечно, это трудное время нашло отражение в русской литературе.

Такие «шатания и мучительные поиски» изображены в романе М. А. Булгакова «Белая гвардия». Какие бы события ни происходили, Дом, Очаг, абажур на лампе как символ этого Очага священны. Так же, как звезды становятся символом вечности, олицетворением жизни в начале романа стал домашний Очаг семьи Турбиных. Таким образом Булгаков продолжает и развивает мысль Л. Н. Толстого о приоритете частной жизни человека над жизнью исторической. Вечны семья, город, страна, способные сохранить непреходящие ценности.

Автор сборника рассказов «Конармия» Бабель в каждой из новелл размышляет о целесообразности многочисленных жертв войны. Автора, как и его главного героя Лютова, возмущают дикие расправы над людьми. Ведь жестокость порождает жестокость. «Революция – это хорошее дело хороших людей. Но хорошие люди не убивают.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--