Сочинение «Человек – вот правда»

На лесной поляне окружённое со всех сторон мягкой зелёной травой и высокими многовековыми соснами возвышается белокаменное здание. Лучи ласкового летнего солнца беспрепятственно проникают через массивные окна, заливают ослепительным светом мраморный пол, отчего тот начинает переливаться. Тонкие, правильной формы колонны, белоснежные стены и позолоченный купол растворяют этот солнечный свет.



Именно такую больницу видел в своих мечтах актёр. Превосходная лечебница. Свет, чистота, пища всё даром. Что же это. Правда, в которую невозможно поверить, сон золотой или несбывшаяся мечта. Каждый персонаж пьесы М. Горького «На дне» по-своему видит эту сказку и себя в ней. Однако, находясь под впечатлением своих грёз, персонажи не понимают друг друга: спорят по всяким пустякам, ругаются, оскорбляют других обитателей ночлежки. Споры о правде продолжаются до самого конца произведения.



Человек так устроен, что порой правда бывает очень горькой для него. Мы подчас предпочитаем принять «приятную» ложь, нежели горькую правду. «А! Не терпишь правды!» кричит Квашня на Клеща.



Ночлежники унижают друг друга. Это проявляется в их отношении к окружающим, в речи. Обитатели ночлежки не понимают, что, причиняя боль другим, они прежде всего загрязняют свою душу. Один лишь Лука проявляет сострадание и уважение к окружающим. Он является как раз в тот момент, когда ночлежники спорят о чести и совести. Имя Лука в переводе означает «светлый». И, действительно, он будто излучает свет. С приходом Луки споры переходят в беседу ночлежников с мудрым старцем. Этот добрый странник уважает всех людей без исключения, его речь достойна благочестивого человека, однако взгляд его временами резкий и осуждающий.



Лука честен абсолютно со всеми персонажами. Анна, жена Клеща, предстаёт в пьесе мученицей. «Всю жизнь дрожала. Как бы больше другого не съесть. » «Помираю, вот. » А Лука её утешает: «Ты верь!» «Господь взглянет на тебя кротколасково и скажет: знаю Анну эту! Ну, скажет, отведите её, Анну, в рай! Пусть успокоится. Знаю я, жила она очень трудно. Очень устала. Дай же покой Анне» Разве Лука лжёт. Конечно же, нет. Согласно христианской религии после жизни человек может попасть в рай или в ад. Мудрый старец, кажущийся окружающим странным и лукавым, на самом деле никого не обманывает. Ведь безбожным Луку не назовёшь. «Верь», повторяет он несколько раз на протяжении пьесы. Старец даёт абсолютно правильный ответ на вопрос Пепла, есть ли Бог. «Коли веришь, есть; не веришь, нет. » В Библии сказано, что Бог «почивает» в душе верующего человека. Неверующий же сам удаляется от Бога. Господь для него становится недосягаемым.



Лука говорит правду Актёру: «Ты лечись! От пьянства нынче лечат, слышь! Бесплатно, браток, лечите такая уж лечебница устроена для пьяниц, чтобы, значит, даром их лечите Признали, видишь, что пьяница тоже человеке и даже рады, когда он лечиться желает!» Обратимся к истории России: во многих крупных городах, например в Москве, Киеве, Казани, уже в начале двадцатого столетия существовали лечебницы для пьяниц, причём лечение во многих из них было бесплатное. Так почему же тогда Лука не называет хотя бы один из этих городов. Мудрый старец даёт Актёру надежду, помогает ему на время свернуть с гибельного пути. Но Актёр оказался слабым человеком, позволил мнению Сатина восторжествовать над своим собственным. Погасла путеводная звезда Актёра, которая помогала ему идти к своей мечте. Актёр даже с некоторой долей гордости заявлял, что его организм отравлен алкоголем. Вполне возможно, что ему и не нужно было лечиться, достаточно было представлять в своём воображении заветную лечебницу, до которой когда-нибудь он смог бы дойти.

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