Сочинение Чем близок нам Гамлет сегодня

В обществе были и, наверное, будут такие люди, как Гамлет. Они мучаются вечными проблемами, не понимая, почему мир так несуразно устроен, и хотят изменить его. И это их крест.

Гамлет — это человек, который прошел по мосту времени длиной более четырехсот лет и продолжает волновать нас сегодня. Он не злодей, а честный рыцарь. Он борется за справедливость, а не мстит. Он близок нам сегодня, потому что сейчас не в каждом можно увидеть такого Гамлета — человека, готового на поступок. Он из числа белых ворон — тех, что не сбиваются в стаи, не сливаются с толпой, вызывая раздражение своей непохожестью, принимая на себя удары непонимания.

Благородный человек не так часто встречается в нашем мире, где сам воздух, кажется, загрязнен ложью, насилием, пошлыми словами. Эпоха Гамлета — это наша с вами эпоха, только в зазеркалье. Но где тот Гамлет, который может воскликнуть: «Век расшатался — и скверней всего, что я рожден восстановить его!»?

Люди не понимают, что нельзя думать только о себе. А Гамлет понимает все это: он прекрасный, благородный, высоконравственный человек!

Он противоречив, как «да» и «нет», как добро и зло, и в то же время он хрупок, как хрустальный камень, его легко ранить.

Мне кажется, Гамлет помогает каждому из нас заглянуть в себя. Драма Шекспира вечна, как вечны все те вопросы, которыми терзается ее главный герой.

Гамлет — герой всех времен и народов, он не может умереть, как и его эпоха — Возрождение, давшее нам верные ориентиры для сегодняшней жизни.

Гамлет погиб, но да здравствует Гамлет!