Сочинение Чем мне близка поэзия Блока

"Чем мне близка поэзия Блока"



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План



I. Тема, которая мне близка и понятна в поэзии Блока.



II. Эволюция видения поэтом своей родины на всем протяжении его творчества.



1) Россия в раннем творчестве писателя



2) “Страшный мир” и мир “прекрасной мечты”



3) Высшее мужество – видеть и принять, полюбить свою страну даже в таком неприглядном обличье



4) Цикл стихов \"Родина\" - итог размышлений А. Блока о судьбах своей страны



5) Предчувствия поэтом трагической судьбы России (\"На поле Куликовом\")



Ш. Блок – поэт, преданный своей родине.



Мне, как читателю, наиболее интересными, близкими, понятными кажутся стихи Блока о России, о ее прошлом, будущем, настоящем. Тема родины относится к числу вечных в поэзии. К ней обращались художники слова во все времена. Но в творчестве А. Блока эта тема обретает особое звучание. Ведь поэт, точно так же как и мы сейчас, жил на рубеже веков, о себе и своих современниках он сказал: \"Мы - дети страшных лет России\". Предчувствие \"неслыханных перемен\" и \"невиданных мятежей\" отбрасывало особый отблеск на любовь А. Блока к России, делало ее противоречивой и обостренной.



В ранней поэзии А. Блока тема России не звучит как самостоятельная. Но все события его духовной жизни проходят на фоне русского пейзажа. Например, в стихотворении 1901 года \"Видно дни золотые пришли. . . \":



Видно, дни золотые пришли,



Все деревья стоят как в сияньи.



Ночью холодом веет с земли;



Утром белая церковь вдали



И близка и ясна очертаньем.



Мир ранней поэзии А. Блока – это мир прекрасной мечты, и этой прекрасной мечтой окутан образ России. К постижению родины подлинной, далекой от чарующей сказки, поэт, взрослея и мужая, шел через мотивы страшного мира. Именно в этот страшный мир попадает блоковский герой, уйдя от Прекрасной Дамы, выйдя из заповедного сада своих ранних стихов в страшный мир природы, где звезды и зори сменяет мир мхов, болот с хромыми лягушками, ржавых кочек и пней. Населяют эту природу диковинные существа: колдуны и косматые ведьмы, \"твари весенние\", чертенята, \"больная русалка\". Не менее страшен и облик людей, обитающих в этом мире: это герои зловещего балагана, носители \"всемирной пошлости\", живые мертвецы, как например, в цикле стихов \"Пляски смерти\". Наиболее известное стихотворение этого цикла - \"Ночь, улица, фонарь, аптека. . . \", в котором самой композицией подчеркнута полная безысходность, замкнутость жизни в страшный круг. Однако страшный мир – это не только мир вокруг поэта, это и мир в нем самом. Так, в самом своем известном стихотворении, надолго ставшем символом поэзии А. Блока - \"Незнакомка\" - лирический герой принадлежит двум мирам: миру мечты, поэзии, где все окутано дымкой тайны, а поэт - хранитель этой тайны. Но он же не отделяет себя и от низменного, пошлого мира \"испытанных остряков\", бездушной и мертвенной природы, в которой самое поэтичное ее явление – луна на небе – превращается в мертвый диск. Недаром заканчивается стихотворение возвращением лирического героя от мечты к реальности.



Страшный мир, созданный А. Блоком, - это тоже Россия, и высшее мужество поэта не в том, чтобы не видеть этого, а в том, чтобы видеть и принять, полюбить свою страну даже в таком неприглядном обличье. Сам А. Блок предельно открыто выразил эту свою любовь-ненависть в стихотворении \"Грешить бесстыдно, непробудно. . . \", написанном в 1914 году. В нем возникает крайне отвратительный, безмерно отталкивающий облик человека бездуховного, лавочника, вся жизнь которого - это беспробудный сон духа, даже покаяние его лишь минутно. Подавая грошик в церкви, он тут же, вернувшись, обманывает на этот грош своего ближнего. Моментами стихотворение звучит почти как сатира. Герой его обретает черты символические. И тем неожиданнее и сильнее звучит финал стихотворения:



Да, и такой, моя Россия,



Ты всех краев дороже мне.

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