Сочинение Чем мне близок Антон Павлович Чехов?

Впервые я познакомилась с творчеством Антона Павловича Чехова, когда была еще совсем маленькой. Рассказы «Детвора», «Каштанка», «Ванька» были первыми книгами, которые я прочитала сама. Они оставили глубокий след в моей памяти и в моей душе. Нельзя без волнения читать о судьбе маленького Ваньки, не переживать за потерявшую хозяина Каштанку. Герои Чехова были для меня живыми. Я сочувствовала им, плакала и смеялась вместе с ними.

Став старше, я познакомилась с героями пьес Чехова. Сложный мир человеческих взаимоотношений заставлял меня задуматься над многими вопросами: в чем счастье, что такое любовь и что она приносит, как надо жить.

Стремящиеся к счастью чеховские герои близки мне, и понятны их горести и страдания. Аня Раневская из «Вишневого сада», Ирина из «Трех сестер», Нина Заречная из «Чайки» становятся моими любимыми героинями.

Уходит в новую жизнь Аня, она мечтает о цветущем вишневом саде на всей земле. Неизвестно, как сложится ее судьба, но ясно, что при любых обстоятельствах стремление к светлому и прекрасному, вера в лучшее будущее не покинет ее. Стремится к другой, более содержательной и интересной жизни Ирина. Она, как и ее сестры Ольга и Маша, ищет счастья в труде, который будет полезным не только ей, но и всем людям.

Привлекает меня в чеховских героях и некоторая странность. Комичен Петя Трофимов, некрасив Тузенбах, вызывает сочувствие Вершинин с его высокими помыслами и нелепой привязанностью к жене, которая вечно покушается на самоубийство, и его трогательная любовь к своим «девочкам». Эта странность не мешает героям пьесы быть честнейшими и благороднейшими людьми. Эта особенность чеховских героев заставляет задуматься над тем, что видишь в жизни, и по-иному относиться к чудакам. Писатель учит бережному и чуткому отношению к человеку, тонкому пониманию самых нежных струн его души.

Изображение внутреннего мира человека – вот что самое интересное в чеховских пьесах, где нет острых ситуаций, интриг. Характеры героев познаются в буднях обычной жизни. Душевное состояние его героев подмечаешь в незначительных репликах, разговорах о самых обыденных делах, даже в паузах.

И это будничное течение жизни, «тина засасывающих мелочей», болото обывательской уездной жизни, где томятся и страдают лучшие герои Чехова, разоблачает сущность мещанства, которое всей душой ненавидел писатель. Особенно отвратительна воинствующая мещанка Наталья Ивановна из «Трех сестер», равнодушная ко всему, кроме собственного благополучия.

«Пошлость пошлого человека», духовную пустоту мещан показывает писатель и в своих прозаических произведениях – «Душечка», «Ионыч», «Крыжовник», «Дом с мезонином», «Учитель словесности» и других.

Приземленность интересов, узость кругозора, равнодушие – вот черты мещанской психологии, которая вызывает у Чехова тревогу и отвращение. К сожалению, эти черты мещанства не изжиты еще в нашей жизни. И Чехов учит понимать жизнь, стремиться к прекрасному, бережно относиться к тонкости и душевной чистоте человеческих отношений, ненавидеть узость и трусость Беликовых, тупость и приспособленничество Хамелеонов, грубость и самоуправство Пришибеевых. .