Сочинение Чем мне понравилась пьеса А.П. Чехова «Вишневый сад»

«Вишневый сад» - последнее произведение А. П. Чехова, завершающее его творческую биографию, его идейные и художественные поиски. Главную сюжетную линию пьесы автор обозначил самим заглавием произведения.

Действие комедии происходит в имении помещицы Любови Андреевны Раневской - в имении с вишневым садом, окруженным тополями. Природа усадьбы является прекрасным фоном для развития событий, раскрывающих человеческие судьбы.

На мой взгляд, в пьесе есть очень важная и притягательная деталь, которая пробуждает оптимизм и надежду. Это необычайная природа, её творческая мощь, красота, стремление к обновлению. В обреченном на торги вишневом саду – «белые массы цветов», поют скворцы, над садом – голубое небо. Природа готовится к обновлению и как бы напоминает нам о красоте и счастье человеческой жизни, о необходимости созидания.

Меня также привлекает взгляд писателя на своих героев - в пьесе нет явных «злодеев» и «ангелов». Нет образов, чья преступная воля являлась бы источником конфликта и несчастий. Автор сдержанно описывает события, никого не обвиняя и не оправдывая. Он только показывает смысл человеческого счастья и причины несчастий.

Именно поэтому в героях его пьесы сочетаются хорошие и плохие качества, зачастую они выглядят довольно противоречиво. Например, когда в городе идут торги и продается вишневый сад, в имении Раневской бал, играет оркестр, в зале танцуют. Любовь Андреевна и сама понимает нелепость происходящего, но ничего не может с собой поделать: «И музыканты пришли некстати, и бал мы затеяли некстати… Ну, ничего…(Садится и тихо напевает. )»

Очень правильным, по-моему, является отсутствие в пьесе фатальной неизбежности.

Автор сохраняет надежду на светлое будущее и вводит в пьесу двух молодых героев - Аню и Петю Трофимова. Именно они олицетворяют искренность, красоту чувств и настроений, неотвратимость гибели старого уклада жизни. В конце пьесы Аня становится единомышленницей Трофимова, и это усиливает звучащие в пьесе ноты бодрости: «Человечество идет вперед, совершенствуя свои силы. …Я предчувствую счастье».

Пьесы А. П. Чехова привлекают меня своими открытыми и простыми образами, нравственными ценностями, которые автор провозглашал в своих произведениях. Чехов учит нас оптимистической вере в будущее, поиску смысла жизни, ориентации на подлинные человеческие идеалы. .