Сочинения / Сочинения Гоголь Н.В. / "Чем отличается русский человек от иностранца" (эссе по отрывку из "Мёртвых душ" Гоголя) Гоголь Н.В.

Сочинение "Чем отличается русский человек от иностранца" (эссе по отрывку из "Мёртвых душ" Гоголя)

    По мнению Гоголя, русский человек, в отличие от иностранцев, многогранен: одна сторона у него приготовлена для банкетов и официальных торжеств, другая – для простых вечеринок, ещё одна – для общения с высшими чинами… «Перечислить нельзя всех оттенков и тонкостей нашего обращения» - утверждает Гоголь. Видя человека каждый день, в каком – то одном «обличии», невозможно уже представить его в каком либо другом, а увидев, поражаешься: до чего же огромна разница!!! Бывшая гроза своих подчинённых неведомым образом превращается в мелкую мошку перед грозным начальством. «Прошу посмотреть на него, когда он сидит среди своих подчинённых, - да просто от страха и слова не выговоришь! И он же, когда приближается к кабинету начальника, куропаткой такой спешит с бумагами под мышкой, что мочи нет». Примеры такого «преображения» можно встретить не только у Гоголя: например у Толстого, в его романе «Война и мир», описывается генерал Тушин, храбрый с врагами в шенграбенском сражении и совершенно беззащитный и жалкий перед своим начальством.
    Я уверена, что Гоголь прав в том, что с разными людьми человек ведёт себя по-разному. На мой взгляд, человек обычно старается спрятать свою истинную сущность под маской, пытается сделать так, чтобы окружающие видели его именно так, как он хочет, но никак иначе. В итоге человек превращается в комедианта, уже не отличавшего своего истинного лица от маски. И получается так, что, в конце концов, не видя себя, люди теряются, исчезают в толпе, становятся серыми, скучными, неинтересными, с миллионом ярких масок, но с одним – единственным серым и скучным лицом… Но есть и другая сторона этой «игры масок»: иногда просто необходимо «спрятать» своё лицо от окружающих, например, на каком – нибудь особо важном приёме.
    Я считаю, что Гоголь пытался нам сказать о том, что, кто бы ни стоял перед тобой, нужно относиться к нему прежде всего как к человеку, а не как, допустим, к своему начальнику или подчинённому. «Милосердие выше справедливости» - уверял Гоголь в своём рассказе об Акакии Акакиевиче, и был, я думаю, прав: относясь к человеку «по справедливости», мы прежде всего убеждаем себя, что «те люди, которые выше нас – Боги, те, кто ниже нас – никто». Самовольное разделение общества на такие составляющие представляется мне порогом, переступив который, человек превращается в безжалостного, но загнанного монстра, который пугается, если возникает недовольство «наверху», и крошит всё и вся «внизу» при первой же возможности. .

К-во Просмотров: 1021
Найти или скачать "Чем отличается русский человек от иностранца" (эссе по отрывку из "Мёртвых душ" Гоголя)
Похожие произведения