Сочинение Чем поэма "песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и купца Калашникова" близка устному

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и купца Калашникова» была написана М. Ю. Лермонтовым в 1837году. Создание это произведения относится к периоду творческой зрелости поэта.

Это первая поэма, которую опубликовал поэт. Поэма является стилизацией русского фольклора в большой эпической форме. По жанру и художественному своеобразию она оказалась единственной в своем роде и не получила продолжения ни в творчестве её автора, ни у других поэтов. Не было у “Песни. . . ” перекличек и с предыдущими произведениями Лермонтова.

После чтения поэмы остаётся чувство, что мы прочитали не литературное произведение, а прослушали историческую народную песню, пропетую гуслярами. Поэма Лермонтова названа песней, так как поэт создаёт произведение, очень близкое по содержанию, форме и по духу к русским народным историческим песням.

Работая над «Песней про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» Михаил Юрьевич Лермонтов изучал сборник былин Кирши Данилова и другие публикации фольклора. Источником поэмы может быть признана историческая песня «Кастрюк Мастрюкович», в которой рассказывается о героической борьбе человека из народа против опричника Ивана Грозного. Однако Лермонтов не копировал народные песни механически.

Лермонтов стремился приблизить поэму к эпическим фольклорным сказаниям. Гусляры, тешащие «Песнью» «доброго боярина и боярыню его белолицую», играют важнейшую роль в структуре поэмы. Авторского голоса читатель не слышит, перед ним как бы произведение устного народного творчества.

Жанр своего произведения Лермонтов определил как песню. И действительно здесь многое напоминает песню: и троекратное повторение, свойственное произведениям русского фольклора, и традиционное обращение с хвалебными словами к хозяевам дома:



Ай, ребята, пойте – только гусли стройте!

Ай, ребята, пейте – дело разумейте!

Уж потешьте вы доброго боярина

И боярыню его белолицую!



«Ой ты гой еси, царь Иван Васильевич!» – звучит под сводами боярского дома пожелание благополучия. Голос гусляра звучит удивительно громко. И полилась протяжная песня, похожая на долгую дорогу гусляра от села к селу, от города к городу. Гусляров почитали на Руси, во многих народных песнях, былинах и балладах сам князь подносил чарку «меду пенного» и усаживал их за «дубов стол, к зелену вину». И никто не мог заставить гусляров говорить неправду, были они своего рода «гласом народным».

Центральной темой «Песни про купца Калашникова» становится борьба добра и зла, борьба Правды и Кривды. В заглавии лермонтовского произведения обозначены три действующих лица: Иван Васильевич – вершитель судеб на земле, Калашников – носитель Правды. Особняком от них стоит молодой опричник («опричь» – «особо»). При этом сразу нельзя сказать, что Кирибеевич – это воплощенное злодейство. Он полюбил замужнюю женщину, и любовь эта перевернула все в душе верного царского слуги. Он мучится от тоски и безысходности, а может быть, и от угрызений совести. Не случайно гусляры говорят о нем: «лукавый раб».

Фольклорная основа поэмы Лермонтова чувствуется во всем, буквально в каждой фразе. Все герои, их действия и поступки во многом похожи на героев народного эпоса. Например, Лермонтов восхищается Аленой Дмитриевной, для которой позор имени страшней личной обиды. Для нее суд любимого мужа превыше всего:



«…Государь ты мой, красно солнышко,

Иль убей ты меня, или выслушай!

Твои речи – будто острый нож;

От них сердце разрывается.

Не боюся смерти лютыя,

Не боюся я людской молвы,

А боюся твоей немилости…

Ты не дай меня, свою верную жену,

Злым охульникам в поругание…»



В поэме мы встречаем такие художественные приемы, как использование традиционных эпитетов (“вино сладкое, заморское”, “очи соколиные”), сравнений, синтаксических повторов, параллелизмов, инверсий, прямого отрицания (“Не сияет на небе солнце красное, Не любуются им тучки синие: То за трапезой сидит во златом венце Сидит грозный царь Иван Васильевич”). Все эти приемы мастерски воспроизводят русский фольклорный поэтический стиль. В духе русской словесности даже синтаксическая конструкция с лишним союзом “и”:



Уж как завтра будет кулачный бой

На Москве-реке при самом царе,

И я выйду тогда на опричника.

Произведение «Песня про купца Калашникова» пронизано народной поэтикой. Оно представляет собой отражение и воспроизведение поэтом стиля народной поэзии – ее мотивов, образов, красок, приемов песенного народного творчества. Это уникальное произведение Лермонтова и всей русской литературы. Оно по праву считается шедевром русской национальной классики. .