Сочинение Чем похож и непохож булгаковский дьявол на своих литературных предшественников?

. . . Так кто ж ты, наконец ? -

Я часть той силы, что вечно

хочет зла и вечно совершает благо.

Гете. Фауст



М. А. Булгаков — выдающийся писатель русской и мировой литературы. Крупнейшим его произведением является роман “Мастер и Маргарита”. Это особое произведение, в котором писателю удалось сплавить воедино миф и реальность, сатирическое бытописание и романтический сюжет, правдивое изображение и иронию, сарказм.

Писатель работал над своим романом около 12 лет, с 1928 по 1940 год. В процессе работы менялся замысел романа, его сюжет, композиция, система образов, название. Все это свидетельствует о громадной работе, проделанной писателем.

Булгаков показал в своем произведении четыре разных мира: землю, тьму, свет и покой. Ершалаим двадцатых годов I века и Москва двадцатых годов XX века — вот земной мир. Герои и времена, в них описанные, как будто разные, а суть одна. Вражда, недоверие к людям инакомыслящим, зависть царствуют и в далекие времена, и в современной Булгакову Москве. Пороки общества обнажает Воланд, в котором автор художественно переосмыслил образ Сатаны.

Воланд занимает в романе Булгакова значительное место, но никто, кроме Мастера и Маргариты, не узнает в нем Сатану. Почему? Дело в том, что обыватели не допускают существования в мире чего-то необъяснимого. В изображении Булгакова Воланд вобрал в себя многие черты различных духов зла: Сатаны, Вельзевула, Люцифера и других. Но больше всего Воланд связан с Мефистофелем Гете. Оба они — “часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо”. Но если Мефистофель — веселый и злорадный искуситель, то булгаковский Воланд гораздо величественнее. Сарказм, а не ирония — вот его основная черта. В отличие от Мефистофеля, Воланд дает искушенным возможность выбрать между добром и злом, дает шанс использовать свою добрую волю. Он видит все, мир открыт ему без румян и грима. Он высмеивает, уничтожает при помощи своей свиты все то, что отступилось от добра, изолгалось, развратилось, нравственно оскудело, утратило высокий идеал. С презрительной иронией смотрит Воланд на представителей московского мещанства, на всех этих дельцов, завистников, воришек и взяточников, на это мелкое жулье и серую обывательщину, которые живучи в любые времена.

Читая роман, я обратила внимание на сцену в зале варьете, где прекрасно раскрыта роль Воланда. Этот зал булгаковский Воланд превратил в лабораторию по исследованию человеческих слабостей. Здесь разоблачается жадность публики и ее мещанская пошлость, которые особенно проявляются в тот момент, когда на изумленных зрителей посыпался “денежный дождь”. Вот как выглядит эта сцена: “Кое-кто уже ползал в проходе, шаря под креслами. Многие стояли на сиденьях, ловя вертлявые, капризные бумажки”. Из-за денег люди уже были готовы наброситься друг на друга. И тут невольно каждый из нас вспоминает слова знаменитой арии Мефистофеля: “Люди гибнут за металл. Сатана там правит бал”. Таким образом, еще раз можно провести параллель между Мефистофелем и Воландом.

Кульминационными в романе Булгакова, безусловно, являются те эпизоды, где описывается бал Сатаны, на который явились отравители, доносчики, предатели, безумцы, развратники всех мастей. Эти темные силы, если дать им волю, погубят мир.

Всего на три дня появляется Воланд в Москве со своей свитой, но исчезает рутина жизни, спадает покров с серой повседневности. Мир предстает перед нами в своей наготе. Играя на земле роль бога мести, Воланд наказывает настоящее зло и изредка дарует свободу тем, кто достаточно настрадался.

Роман “Мастер и Маргарита” — неповторимый шедевр русской и мировой литературы. Перечитывая это произведение, каждый из нас сумеет глубже его понять и многое переосмыслить. Можно по-разному относиться к роману, но бесспорно одно: он не оставит читателя равнодушным. .