Сочинение Чем привлекателен дом Турбиных (по роману М.А. Булгакова Белая гвардия)

Судьба семьи Турбиных находится в центре повествования двух произведений М. А. Булгакова – романа «Белая гвардия» и пьесы «Дни Турбиных». Эти произведения были написаны в двадцатые годы XX века и отразили недавние события гражданской войны. Автор рисует Киев, раздираемый борьбою за власть, с перестрелками и убитыми на улицах, с бесчинствами красных и петлюровцев. Булгаков описывает Киев, ожидающий решения главного на тот момент вопроса о дальнейших судьбах России.



И среди всех этих бедствий, беспокойств, передряг существует незыблемый островок уюта, к которому тянутся все вокруг. Это дом семьи Турбиных. В их лице Булгаков рисует представителей русской интеллигенции, которую сам автор считал главной силой России. Все Турбины - очень образованные люди, носители высокой культуры и традиций, передающихся из поколения в поколение. И их дом – это продолжение самих Турбиных, выражение их сущности и их души. Можно сказать, что дом Турбиных является олицетворением мирной жизни, которая ушла и неизвестно, вернется ли вообще.



Первые главы романа посвящены описанию этого дома. Он стоял по «Алексеевскому спуску», весь окруженный зеленью. Центром и душой дома была большая изразцовая печь, которая воспитывала и оберегала всю семью. Она была особым свидетелем событий, происходивших во всей стране в целом и в этом доме, в частности. Печка была испещрена «историческими» записями, сделанными в 1918-м году. Это были не только политические замечания, типа «Бей Петлюру!», но и личные переписки: «1918 года, мая 12 дня я влюбился», «Вы толстый и некрасивый».



Полноправным жильцом в доме были старинные часы с башенным боем: «К ним все так привыкли, что, если бы они пропали как-нибудь чудом со стены, грустно было бы, словно умер родной голос и ничем пустого места не заткнешь». Вся мебель в доме была обита теплым красным бархатом. Потертые ковры символизируют уютную атмосферу, устоявшуюся уже давно.

Обстановка дома свидетельствовала о том, что его обитатели любили кники: «… бронзовая лампа под абажуром, лучшие на свете шкапы с книгами, пахнущими таинственным старинным шоколадом, с Наташей Ростовой, Капитанской дочкой, золоченые чашки, серебро, портреты, портьеры, - все семь пыльных и полных комнат, вырастивших молодых Турбиных, все это мать в самое трудное время оставила детям…»



Но мать оставила детям еще и завет жить дружно. И они со всей готовностью исполняли его, крепко держась друг за друга. Поэтому со всей уверенностью можно сказать, что обстановка Турбиных – не только мебель, книги, тепло от изразцовой печки, но, в первую очередь, это люди. Это и старший брат Алексей, человек слабой воли, но широкой души, белый офицер, со всей ответственностью исполняющий свой долг. В конце романа он испытывает нравственную трагедию. Весь его мир, его мировоззрение рухнули. Но, несмотря ни на что, он остается верен себе и своей Родине. Так же, как близкий друг семьи Мышлаевский.



Хранительницей домашнего очага и семейного уюта являлась Елена Турбина. Это была нежная рыжеволосая женщина двадцати четырех лет. Исследователи говорят, что Булгаков списывал ее образ со своей сестры. Елена заменила Николке мать. Она предана, но несчастлива в браке, не уважает своего мужа Сергея Тальберга, который, по сути дела, является предателем и приспособленцем. Недаром дом Турбиных не принимает его, все члены семьи несколько сторонятся Тальберга, чувствуя в нем чужака. И не зря. В итоге он предает дом Турбиных, Киев, свою родину.



Если Елену можно назвать хранительницей дома, то Николка – его душа. Во многом именно он скрепляет между собой всех членов семьи. Именно забота о младшем брате не позволяет забыть старые семейные традиции, не позволяет в такие сложные времена распасться дому. Очень символично, что в конце произведения Николка погибает. Это обозначает крушение дома Турбиных, а вместе с ним и всей белой России с ее традициями, культурой и историей.



Для того, чтобы ярче подчеркнуть благородство, принципиальность и твердость взглядов Турбиных, нам показывают их соседа-антипода Василису. Он приспособленец, ему важнее всего на свете спасти свою шкуру, причем, любой ценой. Василиса - трус, по словам Турбиных, «буржуй и несимпатичный», не остановится перед прямым предательством, а, может быть, и убийством.

Василиса – это прозвище владельца дома Василия Ивановича Лисовича, в котором жили Турбины. Дом Лисовичей – полная противоположность главным героям «Белой гвардии». Их быт – убог, в доме пахнет затхлостью, «мышами и плесенью». За такой обстановкой дома скрывается скудность жизни его обитателей.



Подчеркивая красоту дома Турбиных и красоту человеческих отношений в этой семье, Булгаков изображает Город.

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