Сочинение Чем является красный цветок для героя рассказа? (по рассказу В. Гаршина «Красный цветок»)

Рассказ В. Гаршина «Красный цветок» повествует о героической борьбе – борьбе главного героя с вселенским злом. Воплощением этого зла для сумасшедшего стал яркий красный цветок – цветок мака.

Казалось бы, как это прекрасное растение может напоминать о чем-то страшном и злом? Но мысли помешанного нельзя объяснить логически. Кроме того, автор подчеркивает, что зачастую внешне зло бывает прекрасно, но от этого страшнее становится его сущность.

Итак, герой, попавший в сумасшедший дом, решил, что кусты мака, растущие в саду больницы, таят в себе все мировое зло: этот цветок «впитал в себя всю невинно пролитую кровь (оттого он и был так красен), все слезы, всю желчь человечества. Это было таинственное, страшное существо, противоположность Богу, Ариман, принявший скромный и невинный вид». И герой решил, что ему во что бы то ни стало нужно уничтожить это растение, иначе – иначе погибнет весь мир.

Этот человек решил пожертвовать своей жизнью – ради жизней других. Несколько дней он прятал цветы мака у себя на груди – чтобы ядовитые испарения поразили лишь его, но не окружающих. В итоге герой умирает – от истощения, физического и морального, которые, конечно, были следствием его душевной болезни.

Но, как мне кажется, этой трагической историей автор хочет сказать, что мир прекрасен теми безумцами, которые способны отдать свою жизнь во имя блага других. Благодаря им совершаются кардинальные перемены, благодаря им предотвращаются глобальные катастрофы. Конечно, такие люди не всегда и не во всем правы, однако без них невозможна жизнь на земле. .