Сочинение Чему может научить сегодня роман А.Дюма «Три мушкетера»?

Совсем недавно я познакомился с великим романом А. Дюма «Три мушкетера». Конечно, до прочтения книги я смотрел многосерийный фильм, снятый по этому произведению. И уже тогда мне очень захотелось прочитать роман о мушкетерах, еще раз стать участником их приключений.

Читая книгу, я не переставал завидовать Д`Артаньяну и его друзьям. Какая интересная жизнь была у этих людей! На какие благородные и бесстрашные поступки они были готовы! В какую значительную эпоху выпало жить мушкетерам!

Роман Дюма преподносит нам немало очень важных уроков. Так, на страницах этого произведения мы учимся мужеству. Автор называет это качество одним из важнейших достоинство настоящего мужчины: «Мужество всегда вызывает уважение».

Уже в самом начале романа мы видим, как Д`Артаньян и три мушкетера смело сражаются с гвардейцами кардинала, несмотря на численное превосходство своих соперников. Юный гасконец не испугался солдат Ришелье и бился наравне с опытными Атосом, Портосом и Арамисом. И, что самое важное, герои победили своих врагов!

Храбрость молодого Д`Артаньяна оценили мушкетеры и приняли его в свою компанию: «- Если я еще не мушкетер, - произнес он на пороге дома де Тревиля, обращаясь к своим новым друзьям, - я все же могу уже считать себя принятым в ученики, не правда ли?».

Вскоре слухи о доблести героя разнеслись по всему Парижу, а спустя еще немного времени Д`Артаньян сумел проявить свое мужество, спасая саму французскую королеву!

Но главный герой и его друзья не только смелые воины, они еще и настоящие друзья, верные и преданные друг другу. Девиз четырех друзей давно стал крылатым: «Один за всех и все за одного». И мушкетеры не раз оправдывали его: никогда не бросали друг друга в беде, всегда, даже перед лицом смертельной опасности, были вместе. Вспомним хотя бы эпизоды, связанные с коварной леди Винтер: Д`Артаньян стал заклятым врагом этой женщины, она всеми силами стремилась уничтожить героя. Однако гасконец, с помощью своих друзей, которые ни на минуту не оставили своего юного друга, сумел расправиться со злодейкой: « - Шарлотта Баксон, графиня де Ла Фер, леди Винтер, - … - ваши злодеяния переполнили меру терпения людей на земле и бога на небе. Если вы знаете какую-нибудь молитву, прочитайте ее, ибо вы осуждены и умрете».

Можно сказать, что герои романа Дюма – мои идеалы, люди, которым я хочу подражать. Меня восхищает, что Д`Артаньян и мушкетеры превыше всего чтят честь и достоинство. Так, герои преданно служат своему королю и отечеству. Именно поэтому они рисковали своими жизнями, чтобы привезти подвески Анны Австрийской из Англии. Именно поэтому Д`Артаньян отказался присягнуть на верность кардиналу – злейшему врагу короля Людовика и Франции. Именно поэтому герои никогда не оставят в беде беспомощного человека (вспомним, как гасконец спасал Констанцию Бонасье от солдат кардинала).

Хочу признаться, что я считаю себя учеником героев романа А. Дюма. На мой взгляд, настоящий мужчина должен быть таким, как на Д`Артаньян и его друзья, –смелым, мужественным, справедливым, честным, преданным своим убеждениями и любимым людям. Я буду стремиться хоть немного походить на моих любимых персонажей – настоящих Рыцарей и Героев. .