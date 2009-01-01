Сочинение Чему учат жизнь и произведения В. Г. Короленко?

Имя Владимира Галактионовича Короленко уже при его жизни стало символом “совести эпохи”. Вот что писал о нем И. А. Бунин: “Радуешься, что он живет и здравствует среди нас как какой-то титан, которого не могут коснуться все те отрицательные явления, которыми так богата наша нынешняя литература”.

Наверное, наиболее сильное впечатление производит сама жизнь писателя, его личность. В моем представлении это человек сильный и цельный, отличающийся твердостью жизненных позиций и в то же время истинной интеллигентностью и добротой, способностью понимать людей. Он умеет сострадать и сочувствовать, и это сочувствие всегда активно. Ссылки и лишения не сломили бесстрашия писателя перед жизнью, не поколебали его веры в человека. Уважение к человеку, борьба за него — главное в жизни и творчестве писателя-гуманиста.

Как человек Короленко всегда чувствовал ответственность перед самим собой и перед обществом. Это проявлялось в конкретных действиях. Таких, например, как защита удмуртских крестьян на Мултанском процессе или отказ от звания почетного академика: так он протестовал против решения об отмене выборов в Академию наук Максима Горького.

Художественные произведения Короленко во многом автобиографичны. Они вобрали в себя богатство жизненных впечатлений и встреч писателя, отразили его тревогу за судьбу народа. Читая Короленко, поражаешься искренности и силе авторского слова. Ты сопереживаешь героям, проникаешься их мыслями и заботами.

Герои его произведений — простые русские люди. Многие из них пытаются ответить на вопрос: “Для чего, в сущности,

создан человек?” Этот вопрос становится главным для автора и в “Слепом музыканте”, и в “Парадоксе”. В этом вопросе для Короленко соединяется философское решение проблемы с “неотвязным вопросом серой мужицкой жизни”. Вступая в полемику с религиозно-аскетическими идеями Л. Н. Толстого, Короленко до предела заостряет свою позицию. “Человек создан для счастья, как птица для полета”, — провозглашает в “Парадоксе” существо, исковерканное судьбой. Если такую веру несет в себе человек, обездоленный жизнью, умный, циничный, презирающий всякие иллюзии, значит, действительно “все-таки общий закон жизни есть стремление к счастию и все более широкое его осуществление”.

Так хочется согласиться с этим постулатом Короленко. И все новые подтверждения находишь в других произведениях писателя. Как бы ни была враждебна жизнь, “все-таки впереди — огни!. . ” — такова главная мысль стихотворения в прозе “Огоньки”. Вместе с тем оптимизм писателя отнюдь не бездумный, отвлеченный от сложностей жизни. Показательна в этом отношении повесть “Слепой музыкант”. Труден путь самопознания слепорожденного Петра Попельского. Преодолевая страдания, он отказывается от эгоистического права обездоленного судьбой человека на тепличную жизнь. Путь героя лежит через познание и песен, и горестей народа, через погружение в его жизнь. А счастье, утверждает автор повести, — это ощущение полноты жизни и чувство своей нужности в жизни народа. Слепой музыкант будет “напоминать счастливым о несчастных” — таков выбор героя повести.

Произведения Короленко учат не бояться жизни, принимать ее такой, какова она есть, и не склонять голову перед трудностями. Надо верить, что “все-таки впереди — огни!. . ”. Человек должен идти и дойти до этого света: даже если рушится последняя надежда. Тогда это цельная личность, сильный характер. Таких людей хотел видеть писатель, ибо верил, что такие люди есть мощь и сила России, ее надежда и опора и, конечно, ее свет. Ведь сам Короленко был именно таким. .