Сочинение Череда градоначальников в «Истории одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина

«История одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина явилась новаторским произведением не только по форме, но и по содержанию. Опираясь на исторические труды Карамзина, Пыпина и других историков, писатель выводит галерею правителей Глупова, воссоздаёт в их облике историю российского самодержавия с 1731 по 1826 год. При этом Салтыков-Щедрин не даёт точных датировок. Писателю важно было создать образ времени, раскрыть суть той или иной эпохи. Пародируя исторические теории и документы, автор повествует о зарождении государственности головотяпов, добровольно отказавшихся от свободы, «протакавших её».

Жители Глупова сознательно закабалили себя, переложив ответственность за свою судьбу на князя. Перед читателем чередой проходят градоначальники. Их образы даны по принципу градации: вначале летописец показывает, что они не лишены человеческих черт (Клементий, занимающийся макаронами, беглый грек Ламврокакис, бригадир Баклан, «происходивший по прямой линии от колокольни Ивана Великого, Пфейфер, ничего не совершивший за время своего правления). Но каждый следующий градоначальник теряет свою человеческую сущность. Одни из них превращаются в неодушевлённый механизм. Так произошло с Брудастым, внутри которого находился органчик, и майором Прыщом с фаршированной головой. Другие становятся страшнее механизма в своём стремлении искоренить всё живое. Таков в романе Угрюм-Бурчеев, бывший прохвост, разрушивший город.

В описи, предшествующей основному повествованию, летописец приводит полный список градоначальников Глупова, давая каждому из них яркую характеристику. При этом летописец отмечает, что претензии на власть каждого последующего градоначальника становятся неоправданны. Достаточно вспомнить череду правительниц Глупова. Ираидка Палеологова посягала на власть в связи с тем, что её муж когда-то был градоначальником. За ней следует Клемантинка де-Бурбон, которая ссылается на то, что её кавалер был когда-то правителем. Её смещает Амалия Карловна Штокфиш, бывшая помпадурша губернатора. Заканчивают эпоху смуты самозванки: Матрёнка-ноздря и Дунька-толстопятая. В подобной иносказательной форме Салтыков-Щедрин изобразил эпоху дворцовых переворотов XVIII века с участием Елизаветы Петровны, Екатерины и т. д.

Наиболее ярким образам градоначальников отводятся целые главы. Первая глава называется «Органчик». Она посвящена правлению Дементия Варламовича Брудастого. Этот градоначальник оказался жестоким обманщиком. Жители Глупова возлагали немалые надежды на него в процветании науки, торговли, искусств. Но с первого своего появления Брудастый предстал «молчаливым» и «угрюмым». Он немедленно стал «ловить и сечь» обывателей для поддержания своей власти. При этом он каждый раз произносил одно и то же: «Не потерплю! Запорю!». Таким образом подчёркивается механичность, автоматизм этого правителя. Он занят лишь написанием указов, позволяющих пороть обывателей. Свою волю он насаждает бессмысленным насилием. Неудивительно, что по городу распространились слухи о том, что это не человек, а механизм, кукла, которую сделал мастер Байбаков. Гротескно летописец изображает поломку органчика, который не устаёт произносить: «П… п. . . лю!». Безначалие в городе привело к смуте. Кульминацией главы является встреча двух органчиков. Оба являются самозванцами. Народ в конце «безмолвствует». Финал главы открыт. Он знаменует собой череду грядущих, ещё более жестоких правлений.

Не менее ярким представителем власти в Глупове явился бригадир Петр Петрович Фердыщенко, бывший деньщик князя Потёмкина. Ему посвящена глава «Голодный город». По своей простоте целых десять лет он ни во что не вмешивался. Но внезапно стал активным деятелем.

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