Пиранделло Л. Черепаха читать краткое содержание, пересказ

Приятель мистера Мишкоу считал, что черепаха приносит счастье. Чтобы в этом убедить своего друга, он подарил ему черепашку. Но жена мистера Мишкоу была непроницаемой женщиной, и дети были такими же, как старики. Жена потребовала, чтобы черепахи не было в доме или она уедет в Англию через 3 дня. Мистер Мишкоу долго думал, как избавиться от черепахи. Но поняв, что это предлог жены уйти от него, он оставил черепашку. А когда она затанцевала, мистер Мишкоу понял, что это и есть то самое счастье. .