Сочинение «Через осуществление великих целей человек обнаруживает в себе и великий характер, делающий его маяк

Каждый из нас стремится осуществить свою мечту, которою он считает для себя целью всей своей жизни. У каждого она своя - эта цель. Кто-то хочет получить хорошую профессию, кто–то жить богато, кто–то, не думая о себе, творить добро для других. Осуществив ее, свою мечту, начинает доказывать другим, что если он смог, значит, и другие люди тоже смогут. Только нужно очень постараться. Ведь все мы с рождения равны.

Люди, которые обрели счастье в жизни, через любимое занятие или уверенность в себе стараются помочь другим его найти. Так каждый может что-то сделать для себя, а потом помочь другим. Мы созданы для того, чтобы жить, но издревле человек не мог жить без цели для себя. Я считаю, что если бы у человека не было цели, он бы не смог выжить в этом мире. Его жизнь была бы просто бессмысленной. Каждый из нас ставит пред собой цель, но иногда скрывает от других к чему он стремится.

Я, когда был маленьким, хотел стать, как и мой отец, главным механиком. Мне нравилось отношение моего отца к своему делу. И хотел воспитать в себе такой же твердый мужской характер. Аккуратное отношение к технике. Но я вырос. Сейчас учусь в девятом классе, и моя цель поменялась. Почему я привёл этот пример? Да потому, что цели человека меняются. Потому что с возрастом меняется его отношение к жизни и окружающим его людям.

Почему человек осуществив великую цель, обнаруживает в себе великий характер? Я считаю, когда человек осуществляет великую цель, у него в душе всё меняется, он гордится тем, что именно он достиг чего–то в жизни. Несмотря на трудности и неудачи, которые подстерегали его на пути к цели, он все таки добился своего. И своим примером показал другим, что движение вперед помогает сделать жизнь лучше и интереснее. Он может стать «маяком» или примером для других, он меняет в их душах представление о жизни в целом. Помогает многим найти свой путь в жизни.

Так, например, в нашей стране проводится конкурс «Одаренные дети». Вся талантливая молодежь собирается, чтобы показать свои таланты и свои возможности. Может после данного конкурса, после общения со сверстниками, знакомства и их идеями и планами, кто-то тоже поменяет свои цели. Ведь после проведения таких конкурсов молодые люди стремятся покорять все новые и новые горизонты. Они достигают своих целей и ставят перед собой новые. А с достижением новых целей наша страна становится немного лучше. Мне хочется на это надеяться!.