Черная магия (Опальные рассказы)

I

Не такие теперь годы, чтобы верить в колдовство или, может быть, в черную магию, но только рассказать об этом никогда не мешает.

Много темных людишек и посейчас существует. Как в других деревнях, неизвестно, а в селе Лаптенках это так. В селе Лаптенках бабы, например, и болезни всякие заговаривают, и на огонь и на воду ворожат, и травы драгоценного свойства собирают. Что до другого, не знаю, не скажу, ну, а болезни -- это, пожалуй, правильно. С болезнями бабка Василиса очень даже великолепно справляется.

Конешно, приедет какой-нибудь этакий ферт заграничный, он, безусловно, только посмеется.

-- Эх, -- скажет, -- Россия, Россия, темная страна!

Так ему что? Ему подавай в цилиндре доктора, в пиджаке, а на бабку Василису он и не взглянет. Да он, может быть, и на лекарского помощника Федор Иваныча Васильченку не взглянет. Вот что! Вот это какой ферт!

Но только с таким человеком я и спорить никогда не соглашусь. Там у них и жизнь другая, а не такая, там, может быть, и болезней-то таких нет, как у нас.

Вот, рассказывают, грелки у них поставлены в трамваях, чтоб сквознячек, значит, ножку не застудил, пожалуйста. . .

Ведь это что? Ведь это дальше и итти-то некуда. Полное европейское просвещение и культура. . .

Ну, а у нас и жизнь тут другая и людишки не такие. У нас вот баба, например, погибла от черной магии. Супруга Димитрия Наумыча. II

А попустому все и вышло. Ее, имейте в виду, Димитрий Наумыч со двора вон выгнал. Вот оттого все и произошло. А, впрочем, нет, не оттого.

Прежде случай был другой, деревенский. В дело это чортов сын Ванюшка замешался. Вот что.

Жил-был на свете такой Ванюшка, мужик больной ч убогий. . . Из-за него все и произошло. Конешно, бывали тут на селе и раньше разные происшествия: повадились, например, мужички каждую весну тонуть -- то Василь Васильич, мужик богатенький, потонул, то староста нырнул нечаянно, то Ванюшка теперь. . . Но только все это было по веселым делам, а такого дела, чтобы, например, бабу свою вон выгнать -- тут и привычки такой ни у кого не было.

Так вот Ванюшка больной и убогий. . . Я. как в Лаптенках расположился,

сразу обратил полное свое внимание на Ванюшку. Ходит это он, можете себе представить, веселенький, ручки свои, сволочь, потирает. Я его запомнил, остановил тогда на селе, отвел в сторону.

-- Ты что ж это, -- спрашиваю, -- так нахально-то ходишь и ручки свои потираешь, гадина?

А он, как сейчас помню, ехидно так посмотрел на меня.

-- А чего, -- говорит, -- мне горе-то горевать ? Мне теперь, знаете, лафа. Я хотя и больной и убогий. а жить теперь буду, что надо. Очень передо мной широкий горизонт в смысле богатеньких невест и приданого.

-- Да что ты, -- говорю, -- врешь ?

-- Нету, -- говорит, -- не вру. Как хотите.

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