Сочинение Черное и розовое...

Каждое утро, проснувшись, я подхожу к окну и гляжу на мир. Я вижу тополя, соседку, кормящую голубей, людей, спешащих по своим делам, белые клубящиеся облака. Смотря на эту привычную картину, на эти привычные вещи, я постепенно понимаю, что мой дом не ограничен стенами. Все, что я вижу, и даже то, что могу представить, – тоже является моим домом. И как нельзя достигнуть горизонта, так нет границ у моего мира.



Вот он – мой розовый мир…



Однажды я видела, как по железной дороге, уносясь в неизвестную пыльную даль, ехали вагоны, доверху груженые бревнами… Их было так много! Столько лесов погибло! И для чего? Чтобы человек сделал еще один новый табурет?



Тогда я задумалась над тем, как мы относимся к своему дому, к этому необъятному миру, который дан нам, человечеству, не для того, чтобы разбазаривать щедрые природные дары на бесполезные вещи. И ответ был печальным: мы не любим свой мир, не заботимся о нем, не делаем ничего, чтобы снизить свои потребности. Люди, псевдоозабоченные проблемами «озоновых дыр» и глобального потепления, давно перестали обращать внимания на траву, по которой они ходят, давно перестали воспринимать асфальт как тяжелый панцирь земли, под которым умирает живая, способная плодоносить Земля!



Человечество стремительно развивается. Во многих сферах происходит интеграционное развитие. Люди наивно полагают, что они – цари природы… А между тем в фильме «Война миров», снятом по книге Герберта Уэллса, марсиан победила не сила человеческого оружия или разума, а бактерии. Те самые бактерии, которых мы не замечаем, которые творят свою маленькую жизнь без нашего ведома и совершенно не собираются спрашивать, хотим мы того или иного…



К тому же я не могу сказать, что и мое собственное поведение является идеальным, что я всегда задумываюсь над тем, какие последствия будут от того или иного моего поступка. Обертка, выброшенная в кусты, пластиковая бутылка под скамейкой… Кто может гарантировать, что это не повлечет за собой экологической катастрофы?



Неужели меня могло бы оскорбить, если бы я дошла до урны или убрала бы за собой на пляже? А вы представьте, насколько бы стало чище на улицах, если бы все делали так?! Ведь мало кто в своей собственной квартире выбрасывает мусор мимо ведра! Так почему же большинство уверено, что имеет на это право в своем большом доме, на нашей Земле?



Вот он – мой черный мир…



А между тем, с таких маленьких поступков начинается настоящая жизнь, которая наполнена заботой не только о себе, но и об окружающем мире. А ведь это так важно и просто: не обидеть бродячую собаку, не мусорить, не грубить!



А между тем, плохими становятся не только наши поступки, но и слова…



Мы забыли об элементарном уважении к нашему родному языку, возможностями которого так восхищались русские классики. Еще Грибоедов в своей пьесе «Горе от ума» говорил о том, что в русском обществе наблюдается такая странная особенность – «смешенье языков – французского с нижегородским». И это было величайшей бедой для общества, так как за стеснением выражаться на родном языке неизбежно следует стеснение и своего происхождения, своих корней…



А в настоящее время французский заменен английским. «Вау», «окей», «апгрейд», «секьюрити», «паркинг» и тому подобные слова уже давно перестали быть новинками. Вульгаризмы настолько укоренились в нашем языке, что перешли на уровень эмоционального общения. А этот уровень отличается, прежде всего, неконтролируемостью. Это когда человек неосознанно использует слова, выдает первое и самое естественное, что приходит на ум…



Вот он – мой черный мир…



А за окном опять зима, та самая зима, которая всегда приходила в наш мир. И она все так же холодна и беспристрастна, ей все равно, какие надежды мы возлагаем на снег или мороз. Она просто делает свое дело. И только люди, со свойственной им привычкой все контролировать и объяснять, приписывают вьюге человеческое поведение, а природе склочный характер…



Ну когда же мы поймем, что мы не центр вселенной, что солнце может влиять на нас, но делает оно это отнюдь не из желания кому-то досадить или кого-то порадовать, что ветер, дующий нам в лицо, делает это потому, что он ветер и дуть ему положено. . . Что у нас мать природа, а мы её дети, а не наоборот…



Вот он – наш розовый мир…



Оглянитесь, люди! Подумайте, разве многоцветие красок земного пейзажа не стоит всех денег? Разве можно придумать что-то более совершенное, чем этот мир, который придуман не нами? Разве дружба и любовь развеяны пеплом по ветру?



Этот мир вокруг нас достоин того, чтобы мы, люди, о нем заботились. К тому же я уверена, что поведение человека напрямую связано с самоуважением. Так давайте же уважать друг друга и беречь эту жизнь!



Тогда это будет наш розовый мир!!!.