Черный Саша - Вариант 1

ЧЁРНЫЙ, САША (1880–1932) (псевд. ; наст. имя, отчество и фамилия Александр Михайлович Гликберг; другие псевдонимы – Сам по себе, Мечтатель), русский поэт, прозаик, переводчик. Родился (13) октября 1880 в Одессе в семье еврея-провизора. Крещенный отцом в возрасте 10 лет, чтобы иметь возможность поступить в гимназию вне «процентной нормы», обучения не закончил (неоднократно отчислялся за неуспеваемость). В 1902–1904 служил в Новоселицкой таможне, с 1905 – чиновник в Петербурге, где благодаря женитьбе на ученице видного профессора философии А. И. Введенского и родственнице известных купцов Елисеевых получил возможность заняться самообразованием.

В 1906–1907 прослушал курс лекций в Гейдельбергском университете. На Первой мировой войне был санитаром. В марте 1917 Временным правительством назначен заместителем комиссара Северного фронта. После Октябрьской революции (которую Черный не принял, несмотря на предложения большевиков возглавить газету в Вильно) осенью 1918 уехал в Прибалтику (где были созданы стихи о Литве и цикл Русская Помпея, впервые обозначивший мотив ностальгии, отчетливо звучащий в эмигрантском творчестве поэта); в 1920 – в Берлин; со второй половины 1923 до начала 1924 – в Италии, в семье Л. Н. Андреева (впечатления от Вечного города отразились в лирических и юмористических миниатюрах Из римской тетради и Римские офорты). С 1924 жил в Париже, сотрудничал в газетах «Последние новости», парижском «Сатириконе» и др. периодических изданиях, устраивал литературные вечера, ездил по Франции и Бельгии, выступая со стихами перед русскими слушателями. Начал печататься в Житомире в 1904. В 1900-е годы активный сотрудник прогрессивных сатирических журналов «Зритель», «Молот», «Маски», «Сатирикон» и др. Дерзкая политическая сатира Черного Чепуха (1905; «Трепов – мягче сатаны») принесла ему известность. Первый сборник стихов поэта Разные мотивы (1906), содержащий наряду с лирикой литературные и политические юморески, был запрещён цензурой. Сборник Сатиры (1910) с ироническим посвящением «всем нищим духом», представивший оригинальную сатирическую маску интеллигентного обывателя, обличает мелочность, пустоту и однообразие суетного мещанского существования во всех сферах общественного и литературного бытия, сочетая сарказм с нотами пессимизма. Во втором сборнике, Сатиры и лирика, проявилось тяготение Черного к «чистой» лирике, тонким пейзажным и психологическим зарисовкам. Уйдя весной 1911 из «Сатирикона», где он был одним из поэтических лидеров с 1908, Черный печатается в газетах «Киевская мысль», «Русская молва», в журналах «Современный мир», «Аргус», «Солнце России», «Современник» и др. Выступает как детский писатель (книги Тук-Тук, 1913, Живая азбука, 1914). Щемящей тоской по утраченной Родине, острым ощущением бесприютности пронизаны книга стихов Черного Жажда (1923), поэма Кому в эмиграции жить хорошо (1931–1932), обнаруживающая единственного счастливца на чужбине – малыша в кроватке. Органический синтез сатиры, мягкого юмора и лиризма, обнаженно резкий стиль и нарочитый антиэстетизм виртуозного стиха Черного, его принципиальная антибуржуазность (стихотворение На могилах, 1912, после посещения Веймара: «Гете и Шиллер на мыле и пряжках, /На бутылочных пробках, /На сигарных коробках /И на подтяжках. . . /Мещане торгуют титанами. . . »), повлиявшие на формирование В. В. Маяковского, выдвинули поэта в ряд наиболее оригинальных художников Серебряного века. Среди других его произведений – поэма Ной (1914), печально предрекающая современному поколению новый «всемирный потоп»; стихотворный цикл Война (1918), впечатляющая картина ужасов фронтового и лазаретного быта; стихи, повести, рассказы (кн. Сон профессора Патрашкина, 1924; Дневник фокса Микки, 1927; Кошачья санатория, 1928; Белка-мореплавательница, 1933 и др. ) и пьеса Возвращение Робинзона (1922) для детей; произаический сборник Несерьезные рассказы (1928), с «легкой улыбкой, беззлобным смехом, невинной проказливостью» (А. И. Куприн) воскрешающий петербургский, московский и провинциальный быт старой России, издалека видящейся Черному безвозвратно потерянным раем; по тональности близкая ему повесть Чудесное лето (1929); многочисленные рассказы о скудном быте, материальных лишениях и моральном унижении эмигрантской жизни. Особое место в творчестве Черного занимают Солдатские сказки (опубл. в 1933), написанные в стиле своеобразного анекдотически-бытового реализма, близкого к сказу Н. С. Лескова и М. М. Зощенко. Оставил также переводы из Г. Гейне, Р. Демеля, К. Гамсуна и др. Цикл музыкальных произведений на слова Черного создал Д.

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