Сочинение "Черный кот" (сочинение-отзыв)

Эдгар Аллан По, замечательный американский поэт и прозаик, испытывал огромный интерес к мотивам и побудительным причинам человеческих поступков, к тайным глубинам души, о которых многие люди даже не подозревают. Во многих рассказах он исследует то, что называется духом противоречия, своеобразным раздвоением личности. Э. По волновал вопрос: почему человек часто поступает наперекор своим явным желаниям и даже выгоде, как получается, что преступник хочет разоблачения или же порядочный и добрый человек совершает преступление.

В рассказе "Черный кот" причина перерождения героя, мягкого, чувствительного, любящего животных человека, в злодея названа прямо. Это алкоголь. К сожалению, писатель хорошо знал, какое разрушающее действие оказывает он на личность. Герой рассказа неуклонно деградирует, меняется его характер. Раньше он обожал животных, был предан своей жене, такой же мягкой и душевной женщине. Но по мере того, как он спивался, животные начали раздражать его. Он издевается над обезьянкой и собакой, и только черный кот Плутон еще вызывает у него подобие уважения и привязанности.

Однажды, придя домой пьяным, он совершает жестокий поступок: вырезает у кота глаз. Поначалу его мучит совесть, он чувствует, как возвращается любовь к животному. Но одновременно нарастает раздражение и ненависть, и однажды он вешает кота, вешает, обливаясь слезами, страдая от раздвоенности чувств.

Проходит время, и герой находит кота, похожего на Плутона, с одним отличием— белым пятном на груди. Он привязывается к коту, но демон снова берет верх. Ласка кота вызывает у него отвращение, а сам кот внушает ужас: пятно у него на груди имеет отчетливую форму виселицы. Герой не выдерживает, решает убить кота, но убивает жену, пытавшуюся защитить животное. Он расчетливо скрывает следы преступления, но возмездие настигает его. Полицейские слышат крики кота, замурованного вместе с трупом жены героя.

Рассказ "Черный кот" пронизан единой мыслью: в преступлении уже таится возмездие, а в самом мягком человеке может таиться страшная жестокость. Никто не понимает людей, и меньше всего человек понимает сам себя. Чтобы сохранить душу, нужно "чистить" ее тайники, так как иногда там заводится редкая мерзость. .