Сочинение Черты фамусовского общества, сохранившиеся в современной Москве (на материале комедии А.С. Грибоедов

- Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Театр и жизнь», и в гостях у нас сегодня режиссер театра им. Вахтангова Евгений Арбенин. Мы встречаемся с ним в связи со значимым событием – на днях состоялась премьера спектакля «Горя от ума». Евгений Васильевич – режиссер-постановщик.

- Скажите, пожалуйста, почему именно произведение Грибоедова?

- Добрый день, уважаемые радиослушатели, здравствуйте, Сергей! Вы знаете, я давно хотел поставить именно «Горе от ума», потому что это, на мой взгляд, чрезвычайно актуальная пьеса. Вот мы все в школе проходили, что фамусовское общество постепенно исчезнет, его победит прогрессивная мысль Чацкого. Однако выясняется, что Грибоедов, создавая портрет московского общества, выявил исконные русские черты, которые неизбывны в русском человеке.

- Да? Например, какие?

- Возьмем хотя бы отношение к службе. В фамусовском обществе служба – это самое значимое в жизни мужчины. Именно она придает ценность человеку, определяет его «стоимость». Важно, что грибоедовские герои ценят в службе возможность приносить пользу не отечеству, а самому себе. Для них главное - статус и выгоды, которые может принести их место.

А наши современные чиновники руководствуются не тем ли самым, по большому счету? Как Фамусов стремится поскорее сбыть дела («подписано, так с плеч долой»), так и наши руководители в массе своей не ложатся спать, думая о бедах народа.

Кроме того, мы видим, что в старомосковской среде процветает кумовство. Тот же Фамусов восклицает: «Ну как не порадеть родному человечку?» Современная ситуация – один в один, и все про это прекрасно знают. На смену своим отцам в кресла руководителей разных государственных структур приходят их родственники, родственники жены, кумовья, сваты и т. д. Ну что я вам буду рассказывать?

Вообще, конечно, фамусовское общество – это слепок с современного московского (да, я думаю, и провинциального) чиновничества, чиновнической среды. Здесь также, как и два века назад, царит культ авторитета – какой-нибудь современной «княгини Марьи Алексевны». Это авторитет – царь и бог, и нравственный ориентир, а свои взгляды и принципы чиновник может забыть до пенсии, хотя тогда он просто забудет про них.

А Молчалин – разве не самый актуальный тип сегодня? «В мои лета не должно сметь Свое суждение иметь» - так это должен затвердить любой человек, поступающий на службу в государственные структуры! Вот когда у тебя будет должность и статус, тогда ты сможешь «изрекать истины», а пока ты должен учить наизусть истины других и стараться всем угождать. В этом случае велика вероятность добиться «теплого местечка».

- Ну хорошо, это, так сказать, «деловая сторона» фамусовского общества…

- Да и в личной сфере ничего не изменилось! Что, сегодня никто не стремится составить выгодную партию своему ребенку? Так же все хотят удачно выдать замуж дочь или женить сына. И, заметьте, это сугубо материальное понятие, связанное с деньгами. Зачастую личные качества супруга или супруги не принимаются в расчет, отходят на второй план.

А помните, кто у Грибоедова считался самым выгодным женихом? Полковник Скалозуб, который «золотой мешок и метит в генералы»! А то, что он глуп, как пробка, и в своем развитии ушел не дальше первобытного человека, никого не интересует.

А преклонение перед всем иностранным! Эта особенность, которую клеймил Чацкий («Воскреснем ли когда от чужевластья мод? Чтоб умный, бодрый наш народ Хотя по языку нас не считал за немцев»), сейчас, по моему, зашкалила за все возможные пределы! Молодежь стремится быть похожей на какую-нибудь Пэрис Хилтон, все хотят не только выглядеть, как она, но и иметь такую же судьбу! Хотя, по сути, не дай бог никому жизни этой старлетки.

Но подражание распространяется не только на моду. Оно проникло во все сферы жизни – есть, как в Америке, спать, как в Америке, говорить, как в Америке, мыслить, как в Америке. Извините, дорогие мои, но это у вас не выйдет! Потому что вы русские люди и мозги у вас устроены по-другому, по-русски, уж извините!

Ну и, конечно, неприятие чужаков! Фамусов и его компания «извели» Чацкого, выгнали его из Москвы, потому что он «чужой», не такой, как они. Это ново и страшно, это грозит разрушением привычного образа жизни. И этого фамусовское общество не может себе позволить.

И сейчас – все то же самое! В любом мире, будь то театральная среда, педагогическая, да хоть заводская, не терпят чужаков, не любят их. Особенно если эти чужаки еще имеют наглость высовываться. Их тут же «засовывают» обратно, да так, чтоб уже никогда не смогли сопротивляться. На этом противостоянии построены тысячи художественных конфликтов.

Поэтому, когда мне в руки в очередной раз попала комедия Грибоедова, когда я ее перечитал и нашел столько современных параллелей, то не мог уже не поставить…

- С каким посылом вы делали свой спектакль? Что хотели сказать зрителю?

- Да то, что рано радоваться, дорогие мои! Мы все те же, корни наши – в фамусовском обществе. Я, конечно, не претендую на роль Чацкого, клеймящего пороки. Но все же хочу, чтобы мой спектакль заставил кого-то немного измениться, сделал этот мир чуть-чуть лучше. Да, вот такой я идеалист….