Сочинение Черты классицизма и реализма в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»

Комедия “Горе от ума” создавалась в начале 20-х годов XIX века. Главный конфликт, на котором построена пьеса, - противостояние “века нынешнего” и “века минувшего”. Над литературой того времени еще имел власть классицизм эпохи Екатерины Великой. Но устаревающие каноны ограничивали свободу драматурга в описании реальной жизни, поэтому Грибоедов, взяв за основу классицистическую комедию, пренебрег, по мере необходимости, некоторыми законами ее построения.

Любое классицистическое произведение (драма) должно было строиться на принципах единства времени, места и действия, постоянства характеров.

Первые два принципа довольно строго соблюдены в комедии. В произведении можно заметить не одну, как было принято, любовную интригу (Чацкий — Софья, Софья — Молчалин, Молчалин - Лиза, Лиза — Петруша), но все они как бы выстраиваются “в одну линию”, не нарушая единства действия. В классицистических произведениях любовной паре господ соответствовала пара слуг, их пародирующая. В “Горе от ума” эта картина смазана: сама хозяйская дочь влюблена в “слугу” (Молчалина). Таким образом Грибоедов хотел показать реально существующий тип людей в лице Молчалина, которого Фамусов “безродного пригрел и ввел в секретари. . . ” (а теперь Молчалин готовится стать дворянином, женившись на его дочери).

Большинство классицистических произведений было построено на принципе: долг выше чувства. В комедии “Горе от ума” важную роль играет любовный конфликт, который перерастает в социально-политический.

Все герои классицистических произведений были четко разделены на положительных и отрицательных. Этот принцип соблюдается только в общих чертах: так называемое “фамусовское общество” противопоставляется герою, выражающему новые, прогрессивные взгляды. Но если рассматривать каждого представителя этого общества в отдельности, то выяснится, что каждый из них не так уж плох. Например, в образе Фамусова (главного антипода Чацкого в общественном конфликте) вырисовываются вполне понятные положительные человеческие черты: ок любит дочь, желает ей добра (в своем понимании), а Чацкий для него - родной человек (после смерти отца Чацкого Фамусов стал его опекуном я воспитателем) в начале комедии. Фамусов дает Чацкому вполне дельные советы:



. . . Во-первых, не блажи,

Именьем, брат, не управляй оплошно,

А главное — поди-тка, послужи. . .



Образ же положительного героя, прогрессиста Чацкого, отмечен некоторыми отрицательными чертами: вспыльчивостью, склонностью к демагогии (не зря А. С. Пушкин недоумевал: зачем главный герой произносит пламенные речи перед этими тетушками, бабушками, репетиловыми), чрезмерной раздражительностью, даже злобой. (“Не человек - змея” - это оценка Чацкого бывшей возлюбленной Софьей). Такой подход к главным героям свидетельствует о появлении новых, реалистических тенденций в русской литературе.

В классицистической комедии обязателен хороший конец, то есть победа положительных героев и добродетели над отрицательными героями, над пороком. В “Горе от ума” количество отрицательных героев во много раз больше количества положительных (к положительным героям можно отнести Чацкого и еще двух внесценических персонажей — родственника Скалозуба, о котором он говорит: “Чин следовал ему, он службу вдруг оставил, в деревне книжки стал читать”; и племянник княгини Тугоуховской, о котором она с пренебрежением сообщает: “. . . он химик, он ботаник, князь Федор, мой племянник”). А из-за несоответствия сил положительные герои в пьесе терпят поражение, “они сломлены силой старой”. Фактически же, Чацкий уезжает победителем, так как он уверен в своей правоте. Кстати, использование внесценических персонажей - также новаторский прием. Эти герои помогают осмыслить происходящее в доме Фамусова более широко, в масштабах всей страны; они как бы расширяют, раздвигают рамки повествования.

По законам классицизма жанр произведения строго определял его содержание. Комедия должна была быть либо юмористической, фарсовой, либо носить сатирический характер. Комедия Грибоедова не только сочетает в себе два этих типа, но еще вбирает в себя чисто драматический элемент. В комедии есть такие герои, как Скалозуб и Тугоуховские, смешные в каждом своем слове и действии. Или такие, как княжны, которым даже не дали имена (пародия на всех московских барышень) Платон Го-рич, “муж-мальчик, муж-слуга из жениных пажей, высокий идеал московских всех мужей”; безымянные господа N и П, необходимые, чтобы показать жестокий механизм распространения сплетни в светском обществе (элементы сатиры). В комедии использованы и другие приемы комического изображения: говорящие фамилии (Скалозуб, Молчалив, Репетилов, Горич, Тугоуховские, Фамусов), “кривое зеркало” (Чацкий-Репетилов).

Так же, как и все произведение сочетает в себе юмор и сатиру, главные герои его (Чацкий и Фамусов) неоднозначны. Над главой семейства и хозяином дома, Фамусовым, мы весело смеемся, когда он заигрывает с Лизой, из кожи вон лезет, чтобы выдать свою дочь за нелепого Скалозуба, но задумываемся над устройством общества того времени, когда он, взрослый и уважаемый всеми человек, опасается, “что станет говорить княгиня Марья Алексевна”.

Чацкий еще более неоднозначный герой. Он в чем-то выражает точку зрения автора (выступает резонером), сначала иронизирует над московскими жителями, укладом их жизни, но, мучаясь от неразделенной любви (герой-любовник), озлобляясь, начинает обличать всех и вся (герой-обличитель).

Итак, Грибоедов хотел высмеять пороки современного ему общества в комедии, построенной в соответствии с канонами классицизма.

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