Сочинение Черты классицизма, романтизма и реализма в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»

Написанная в начале XIX столетия, а именно в 1821 году, комедия Александра Сергеевича Грибоедова “Горе от ума” впитала в себя все особенности литературного процесса того времени. Интересно проанализировать формальные и содержательные особенности комедии с точки зрения художественного метода. Литература, как и все общественные явления, подвержена конкретно-историческому развитию, поэтому на рубеже веков складывается ситуация параллельного существования трех методов: классицизма, романтизма и критического реализма. Комедия А. С. Грибоедова была своеобразным опытом соединения всех этих методов, отдельные их черты четко вырисовываются и на уровне содержания и на уровне формы.

Из теории литературы известно, что эти два понятия неразрывно связаны между собой, и нередко можно встретить мнение о том, что содержание всегда формально, а форма содержательна. Поэтому при рассмотрении содержания комедии А. С. Грибоедова мы будем обращаться к теме, проблеме и идейно-эмоциональной оценке, а в вопросах формы будем изучать предметную изобразительность, сюжет, композицию и художественную речь.

Суть комедии — горе человека, и горе это проистекает от его ума. Нужно сказать, что сама проблема “ума” в грибоедовское время была весьма злободневной и “ум” понимался широко — как вообще интеллигентность, просвещенность, культурность. С понятиями “умный”, “умник” связывалось тогда представление о человеке не просто умном, но “вольнодумном”, носителе новых идей. Пылкость таких “умников” сплошь и рядом оборачивалась в глазах реакционеров и обывателей “безумием”, “горем от ума”.

Именно ум Чацкого в этом широком и особом понимании ставит его вне круга Фамусовых, молчалиных, скалозубов и загорецких, вне привычных для них норм и правил общественного поведения. Именно на этом основано в комедии развитие конфликта героя и среды: лучшие человеческие свойства и склонности героя делают его в представлении окружающих сперва “чудаком”, “странным человеком”, а потом — просто сумасшедшим. “Ну что? не видишь ты, что он с ума сошел?” — уже с полной уверенностью говорит Фамусов под занавес.

Личная драма Чацкого, его неразделенная любовь к Софье, естественно, включается в основную тему комедии. Софья, при всех своих душевных задатках, все же целиком принадлежит фамусовскому миру. Она не может полюбить Чацкого, который всем складом своего ума и своей души противостоит этому миру. Она тоже оказывается в числе “мучителей”, оскорбивших свежий ум Чацкого. Именно поэтому личная и общественная драмы главного героя не противоречат, но взаимно дополняют одна другую: конфликт героя с окружающей средой распространяется на все его житейские отношения, в том числе и на любовные.

Отсюда можно сделать вывод, что проблематика комедии А. С. Грибоедова не классицистическая, ибо мы не наблюдаем борьбы между долгом и чувством; наоборот, конфликты существуют параллельно, один дополняет другой.

Можно выделить еще одну неклассицистическую черту в этом произведении. Если из закона “трех единств” единство места и времени соблюдено, то единство действия — нет. Действительно, все четыре действия происходят в Москве, в доме Фамусова. В течение одних суток Чацкий открывает обман, и, появившись на рассвете, он на рассвете уезжает. А вот линия сюжета не однолинейна. В пьесе две завязки: одна — это холодный прием Чацкого Софьей, другая — столкновение между Чацким и Фамусовым и фамусовским обществом; две сюжетные линии, две кульминации и одна общая развязка. Такая форма произведения показала новаторство А, С. Грибоедова.

Но в комедии сохраняются некоторые другие черты классицизма. Так, главный герой Чацкий — дворянин, образованный, начитанный, остроумный молодой человек. Здесь художник верен традиции французских классицистов — ставить в центре героев, царей, военачальников или вельмож. Интересен образ Лизы. В “Горе от ума” она слишком

вольно держится для служанки и похожа на героиню классической комедии, бойкую, находчивую, вмешивающуюся в любовные интриги своих господ.

К тому же комедия написана преимущественно низким стилем и в этом тоже новаторство А. С. Грибоедова.

Весьма интересно проявились черты романтизма в произведении, ибо проблематика “Горя от ума” частично носит романтический характер. В центре не только дворянин, но и человек, разочаровавшийся в силе разума, ищущий себя в сфере иррационального, в сфере чувств, но Чацкий несчастен в любви, он фатально одинок. Отсюда — социальный конфликт с представителями московского барства, трагедия ума.

Характерна для романтизма и тема скитаний по свету: Чацкий, не успев приехать в Москву, с рассветом ее покидает.

В комедии А. С. Грибоедова проявляются зачатки нового для того времени метода — критического реализма. В частности, соблюдаются два из трех его правил. Это социальность и эстетический материализм.

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