Сочинение Черты реализма в комедии А.С. Грибоедова "Горе от ума"

По содержанию "Горе от ума" строго реалистическая комедия. Грибоедов раскрывает типические черты барских нравов и бесправие крепостного человека. Так, образ Лизы в комедии достаточно выразительно свидетельствует о крепостнических порядках, царящих в мире Фамусовых. Сочувствие закрепощенным народным массам - основа грибоедовского изображения жизни: народ, о котором говорит Чацкий, составляет неотъемлемый фон его комедии. В высказываниях Фамусова, Чацкого, других возникает образ старой Москвы. В образах и картинах комедии с исторической верностью воспроизведена русская жизнь. Грибоедовский герой воспринимается нами как реальная личность в свете его биографии. Известно, каким он был в доме Фамусова в юношеские годы, что произошло с ним в три последующих года. Происходят изменения и в характере Софьи, но менее заметные.

Грибоедов запечатлевает самые существенные стороны изображаемой действительности. Быт и нравы фамусовского общества раскрывается не только в их общей помещичье - крепостнической сущности, но и как быт и нравы всего московского дворянского общества.

Основной чертой реализма является изображение типических характеров в типических обстоятельствах. Реализм находит свое подтверждение в том, что прообразами многих ее героев послужили живые люди.

Персонажи "Горя от ума" раскрываются многосторонне. Фамусов не только ненавистник просвещения, но и любящий отец, и важный барин, покровитель своих родственников. Сентиментально настроенная Софья вместе с тем имеет твердый характер и самостоятельна.

В комедии изображены такие черты жизни и людских отношений, которые далеко выходили за рамки начала XIX века. Чацкий явился для последующего поколения символом благородства и свободолюбия.

Реализм комедии проявляется в искусстве речевой индивидуализации персонажей: каждый герой говорит своим языком, обнаруживая тем самым свой неповторимый характер.

Правдивость и яркость изображения комедии московского дворянского быта 20-х годов XIX в. , жизненность языка комедии, тонкость и убедительность психологических характеристик - все это говорит о том, что комедия Грибоедова - подлинно реалистическое произведение. .