Сочинение Черты революционной эпохи в повести М. Булгакова «Собачье сердце»

Кто не знает знаменитый и уже ставший любимым фильм В. Бортко «Собачье сердце», снятый по одноименной повести Михаила Афанасьевича Булгакова? Как и многие другие, я впервые познакомился с этим произведением именно, посмотрев фильм, и мое впечатление о героях складывалось именно, исходя из интерпретации режиссера.

Но вот недавно мне в руки попала сама повесть Булгакова, и я решил прочесть её, чтобы вспомнить фильм, который мне когда-то так понравился. По мере того, как я вчитывался, я понял, что воспоминание будет смазанным, так как фильм и книга, по-моему, очень отличаются.

И отличаются они, прежде всего, не в фактах, так как хронологически и текстуально фильм построен полностью на повести, но отличны персонажи.

Я имею в виду, что положительные и отрицательные образы, которые однозначно читаются в фильме, совсем далеко не однозначны в книге. И автор не предлагает читателю обвинить Шарикова и пожалеть профессора. Наоборот, Преображенский не такой уж и хороший, он поступил опрометчиво, когда решил пойти против природы. А еще он представлен как консерватор, который боится, что его мир, такой устроенный и налаженный, могут потревожить новые люди, ворующие калоши.

А Шариков… Что ж, описывая его, автор не скупится на выражение своей иронии, но он не отказывает Полиграфу Полиграфовичу в сердце и уме, пускай и неразвитом, но все же сметливом.

Булгаков предоставил читателю самому становиться на ту или иную сторону, или занять срединную позицию, и понимать, что ни одна сторона не является правой, ошибаются все, когда дело доходит до убийства и спора с природой. А ведь убийство действительно было, и, причем, двойное: сначала убили собаку. «Ну ладно, - машет рукой профессор, - это ведь для блага человечества…» Но вскоре это «благо» превращает в кошмар жизнь всех окружающих, потому что его никто не воспитал как следует, прежде чем посадить за общий стол, то произошло второе убийство…

Народ встал у власти, а что с ней делать, он не знал. Чтобы об этом не догадались те, кого он сверг, народ стал жестоким, забывая, что власть нужна не для того, чтобы карать, а чтобы направлять ее на всеобщее благо.

Таким образом, окружающая обстановка показана в повести в гротесковой манере, но именно это позволяет Булгакову обнажить нелепости и противоречия существующего общественного строя.

В этом смысле Булгаков идет по стопам Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, который широко употреблял в своих произведениях такой прием, как «эзопов язык». Это позволяло великому русскому сатирику критиковать действительность и не быть «под прицелом» у цензуры.

То же делает и Булгаков, когда в начале повести ведет рассказ от имени пса. А этот пес по-настоящему умен и наблюдателен. За одну фразу о бедной барышне-машинистке, замёрзшей, «бегущей в подворотню в любовниковых фильдеперсовых чулках», писателя могли расстрелять без суда и следствия, как врага народа, но что взять с пса? Потому звучит голос автора: «Ей и на кинематограф не хватает, на службе с неё вычли, тухлятиной в столовой накормили, да половину её столовских сорока копеек завхоз украл…»

Или вот другая фраза, за которой стоит, видимо, личный опыт автора: «Дворники из всех пролетариев самая гнусная мразь». А фраза пса о том, что докторскую колбасу делают из тухлой конины: «Для чего вам гнилая лошадь? Нигде кроме такой отравы не получите, как в Моссельпроме».

Также безнаказанно, как пес, в повести говорит профессор Преображенский, потому что он изначально заявлен автором как враг пролетариата. Это он не советует пить советскую водку, потому что «бог их знает, чего они туда плеснули».

Но самое главное, что, на мой взгляд, говорит профессор, это то, что Преображенский, пусть немного саркастично, но очень верно ставит риторический вопрос перед тогдашней властью. Он не понимает, почему все в Москве говорят о разрухе, а при этом лишь поют революционные песни и смотрят, как бы сделать плохо тому, кто живет лучше…

А может это не проблема того времени, а проблема вообще русского народа во все времена?. . Это тоже вопрос, а риторический ли, решать каждому из нас самостоятельно….