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Сочинение Черты романтизма в одном из произведений русской литературы XIX века. (В.А.Жуковский. Стихи и поэмы.

    Основоположником русского романтизма по праву считают В. А. Жуковского, избравшего главным предметом своей поэзии мир человеческой души.
    “Его стихов пленительная сладость пройдет веков завистливую даль. . . ” — писал о нем А. С. Пушкин.
    “. . . Одухотворив русскую поэзию романтическими элементами, он сделал ее доступною для общества, дал ей возможность развития, и без Жуковского мы не имели бы Пушкина”, — признавал В. Г. Белинский, считавший Жуковского первым поэтом на Руси, чья поэзия “вышла из жизни”.
    В стихотворении “Невыразимое” Жуковский сам определил своеобразие своего творчества: предметом его поэзии было не изображение видимых явлений, а выражение мимолетных неуловимых переживаний.

    Невыразимое подвластно ль выраженью?
    Поэт желает удержать в полете
    Не красоту невидимых явлений,
    Но то, что слито с сей блестящей красотою, —
    Сие столь смутное, волнующее нас,
    Сей внемлемый одной душою
    Обворожающего глас,
    Сие к далекому стремленье,
    Сей миновавшего привет. . .

    В этом суть поэзии Жуковского. Она — история души поэта, его волнений, мечтаний и дум, лирическим выражением которых становятся его элегии, баллады и поэмы. Тема очарования души, одаренной вдохновением, видением прекрасного, всегда мгновенного и невыразимого, с которой связывается у Жуковского понимание поэзии, была основной для его творчества. Она особенно ярко раскрывается в элегии “Таинственный посетитель”, о неуловимом чувстве очарования и томления души по неведомому идеалу говорят и стихотворения “Минувших дней очарованье. . . ”, “К мимо пролетевшему знакомому гению”, “Я музу юную, бывало. . . ”.
    Тот же характер элегического очарования и идеальности несет в себе любовная лирика Жуковского, посвященная М. А. Протасовой. К ней относятся стихотворения “Мой друг, хранитель ангел мой. . . ”, “О, милый друг! теперь с тобою. . . ”, “К ней”, “Ты предо мной стояла тихо”
    Жуковский знал и изображал внутренний мир человека, не удовлетворенного действительностью и очарованного невыразимой красотой любви, дружбы, природы, воспоминаний о пережитом счастье, надежд и романтических упований на далекое, неведомое, “очарованное Там”.
    Заслуга Жуковского как поэта-романтика заключается в том, что он сумел выразить не только свой внутренний мир, но и открыл средства поэтического изображения душевной жизни вообще. Своими романтическими элегиями и балладами он ввел в русскую литературу психологизм и тесно связал поэзию с индивидуальностью поэта, наполнив каждое стихотворение глубоким лиризмом. У Жуковского искренни и лиричны и душевные переживания, и картины природы, и даже патриотические стихи о Бородинском сражении. В патриотическом гимне “Певец во стане русских воинов”, написанном в октябре 1812 года, изображаются не военные события, а настроения поэта — участника сражения. Оно написано в форме взволнованной речи:

    Страна, где мы впервые
    Вкусили сладость бытия,
    Поля, холмы родные,
    Родного неба милый свет,
    Знакомые потоки,
    Златые игры первых лет
    И первых лет уроки, -
    Что вашу прелесть заменит?
    О родина святая,
    Какое сердце не дрожит,
    Тебя благословляя!

    Поэзия Жуковского поражала современников и привлекает сегодняшних читателей своей музыкальностью, мелодичностью. Он создал музыкальный словесный поток, в котором “слова — это ноты”.

    Уж вечер. . . облаков померкнули края,
    Последний луч зари на башнях умирает;
    Последняя в реке блестящая струя
    С потухшим небом угасает.
    Все тихо: рощи спят; в окрестности покой;
    Простершись на траве под ивой наклоненной,
    Внимаю, как журчит, сливаяся с рекой,
    Поток, кустами осененный.

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