Сочинение Черты русского национального характера в Обломове

Роман “Обломов” явился вершиной творчества Ивана Александровича Гончарова. Он был опубликован в 1859 году в журнале “Отечественные записки”. Произведение встретило единодушное признание у публики и у критиков. Л. Толстой писал: “Обломов” — капитальнейшая вещь, какой давно, давно не было. . . я в восторге от “Обломова” и перечитываю его еще раз”.

Роман Гончарова — это центральное- произведение всей русской литературы по глубине художественного исследования российского дворянского “байбачества”. В нем детально обрисовано явление, формировавшееся веками русской крепостнической действительностью. На примере главного героя Ильи Ильича Обломова автор определяет, насколько пагубное влияние могут оказать среда и воспитание на самобытную природу человека, порождая лень, безволие и всецелую апатию.

Обломов - это яркий и красочный персонаж, но его основными характерными чертами можно назвать бездеятельность, лень и мечтательность.

Все это автор отобразил в портрете Ильи Ильича: “Это был человек тридцати двух-трех лет от роду, приятной наружности, с темно-серыми глазами, но с отсутствием всякой определенной идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица. . . во всем лице теплился ровный свет беспечности. С лица беспечность переходила в позы тела, даже в складки шлафрока”. Обломов не выносит никакой суеты. Он во всем стремится к комфорту и удобству. Никакие жизненные потрясения не способны оторвать его надолго от дивана, заставить бросить домашние туфли или снять вечный халат.

С дивана Обломова не могут поднять никакие неотложные дела. Письмо старосты три года остается без ответа; три месяца хозяин квартиры требует, чтобы Илья Ильич съехал с квартиры; неопределенно долго лежат неоплаченные счета из лавок мясника и зеленщика.

Неподвижность и бездеятельность самого героя не свойственны среде его обитания - Петербургу. Все, кто навещают Обломова, - друзья и товарищи по бывшей службе - ведут активный образ жизни. Кто-то вечно стремится сделать карьеру, иные проводят время в светских развлечениях. Но Илья Ильич не испытывает к этому ни малейшего интереса. Герой весьма наблюдателен, он видит пустоту и глупую суету светской жизни: “Где же тут человек? На что он раздробляется и рассыпается?” Обломов понимает также, что человек, посвятивший себя карьере, “и слеп, и глух, и нем для всего остального”. Герой всегда находит оправдание для своей лени и бездеятельности в том, что, лежа на диване, он “сохраняет человеческое достоинство и свой покой”.

Илья Ильич гордится своим ничегонеделанием, презирая труд. Он не только не сделал ничего полезного, но даже “ни разу не натянул себе чулок на ноги. . . ”.

Все же желание сделать что-нибудь непременно великое появляется у Ильи Ильича. Но он не знает, с какой стороны взяться за дело, так как не имеет никакой привычки к труду. Эта черта была свойственна целому ряду предшествовавших Обломову образов “лишних людей”. Обломову, как и Онегину, Печорину, Рудину, присуще постоянное противоречие меж* ду словом и делом, мечтательностью и неумением реализовать себя. Так, героя никогда не покидает мысль: “А хорошо бы, если бы вот это сделалось”. Сам Гончаров говорит об Илье Ильиче: “,. . он любит помечтать и ужасно боится момента, когда мечтания придут в соприкосновение с действительностью. Тут он старается взвалить дело на кого-нибудь другого, а если нет никого, то на авось. . . ”

Образ Обломова далеко не однозначен, его натура сложна и многогранна. Рядом с апатией, равнодушием, бездеятельностью соседствуют благородство, чистосердечие и доверчивость. Положительная черта обломовского характера особенно ярко раскрывается в любви к Ольге Ильинской. Здесь проявляется вся широта его души, сердце его преобладает над разумом. Сущностью своей Обломов похож на саму Россию: мечтательный, доверчивый, чистый и благородный. Но герой не смог справиться с нелегким испытанием, посланным ему судьбой.

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