Сочинение Черты сентиментализма в повести Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»

Николай Михайлович Карамзин стал наиболее видным представителем в русской литературе нового литературного направления — сентиментализма, популярного в Западной Европе в конце XVIII века. В созданной в 1792 г. повести «Бедная Лиза» проявились основные черты этого направления. Сентиментализм провозглашал преимущественное внимание к частной жизни людей, к их чувствам, в равной мере свойственным выходцам из всех сословий. Карамзин рассказывает нам историю несчастной любви простой крестьянской девушки Лизы и дворянина Эраста, дабы доказать, что «и крестьянки любить умеют». Лиза — идеал «естественного человека», за которого ратовали сентименталисты. Она не только «прекрасна душою и телом», но и способна искренне полюбить человека, ее любви не вполне достойного. Эраст, хотя и превосходит свою возлюбленную образованием, знатностью и богатством, оказывается духовно мельче ее. Он не в состоянии подняться над сословными предрассудками и жениться на Лизе. Эраст обладает «изрядным умом» и «добрым сердцем», но при этом «слаб и ветреней». Проигравшись в карты, он вынужден жениться на богатой вдове и оставить Лизу, из-за чего она покончила с собой. Однако искренние человеческие чувства не умерли в Эрасте и, как уверяет нас автор, «Эраст был до конца жизни своей несчастлив. Узнав о судьбе Лизиной, он не мог утешиться и почитал себя убийцей».

Для Карамзина деревня становится очагом природной нравственной чистоты, а город — источником разврата, источником соблазнов, способных эту чистоту разрушить. Герои писателя, в полном соответствии с заповедями сентиментализма, почти все время страдают, постоянно выражая свои чувства обильно проливаемыми слезами. Как признавался сам автор: «Я люблю те предметы, которые заставляют меня проливать слезы нежной скорби». Карамзин не стыдится слез и призывает к тому же читателей. Как подробно описывает он переживания Лизы, оставленной ушедшим в армию Эрастом: «С сего часа дни ее были днями

тоски и горести, которую надлежало скрывать от нежной матери: тем более страдало сердце ее! Тогда только облегчалось оно, когда Лиза, уединяясь в густоту леса, могла свободно проливать слезы и стенать о разлуке с милым. Часто печальная горлица соединяла жалобный голос свой с ее стенанием». Карамзин заставляет Лизу скрывать свои страдания от старушки-матери, но при этом глубоко убежден, что очень важно дать возможность человеку открыто проявить свое горе, вволю, дабы облегчить душу. Социальный по сути конфликт повести автор рассматривает сквозь философско-этическую призму. Эраст искренне хотел бы преодолеть сословные преграды на пути их с Лизой идиллической любви. Однако героиня куда более трезво смотрит на положение вещей, понимая, что Эрасту «нельзя быть ее мужем». Рассказчик уже вполне искренне переживает за своих героев, переживает в том смысле, что как будто живет вместе с ними. Неслучайно в тот момент, когда Эраст покидает Лизу, следует проникновенное авторское признание: «Сердце мое обливается кровью в сию минуту. Я забываю человека в Эрасте — готов проклинать его — но язык мой не движется — смотрю на небо, и слеза катится по лицу моему». С Эрастом и Лизой сжился не только сам автор, но и тысячи его современников — читателей повести. Этому способствовала хорошая узнаваемость не только обстоятельств, но и места действия. Карамзин довольно точно изобразил в «Бедной Лизе» окрестности московского Симонова монастыря, а за находившимся там прудом прочно закрепилось название «Лизин пруд». Более того: некоторые несчастные барышни даже топились здесь по примеру главной героини повести. Сама же Лиза стала образцом, которому стремились подражать в любви, правда, не крестьянки, карамзинскую повесть не читавшие, а девушки из дворянского и других состоятельных сословий. Редкое же дотоле имя Эраст стало весьма популярным в дворянских семьях. Очень уж «Бедная Лиза» и сентиментализм отвечали духу времени.

Характерно, что у Карамзина Лиза и ее мать, хотя и заявлены крестьянками, изъясняются на том же языке, что и дворянин Эраст и сам автор. Писатель, как и западноевропейские сентименталисты, еще не знал речевого различения героев, представляющих противоположные по условиям существования классы общества. Все герои повести говорят на русском литературном языке, близком к реальному разговорному языку того круга образованной дворянской молодежи, к которому принадлежал Карамзин. Также и крестьянский быт в повести далек от подлинного народного быта. Скорее он навеян свойственными сентименталистской литературе представлениями о «естественном человеке», символами которого являлись пастухи и пастушки. Поэтому, например, писатель вводит эпизод встречи Лизы с молодым пастушком, который «по берегу реки гнал стадо, играя на свирели». Эта встреча заставляет героиню мечтать, чтобы ее возлюбленный Эраст был бы «простым крестьянином, пастухом», что сделало бы возможным их счастливое соединение. Писателя все-таки главным образом занимала правдивость в изображении чувств, а не деталей малознакомого ему народного быта.

Утвердив своей повестью сентиментализм в русской литературе, Карамзин сделал значительный шаг в плане ее демократизации, отказавшись от строгих, но далеких от живой жизни схем классицизма. Автор «Бедной Лизы» не только стремился писать «как говорят», освобождая литературный язык от церковнославянских архаизмов и смело вводя в него новые слова, заимствованные из европейских языков. Он впервые отказался от деления героев на сугубо положительных и сугубо отрицательных, показав сложное сочетание хороших и плохих черт в характере Эраста. Тем самым Карамзин сделал шаг в том направлении, в каком двинул развитие литературы в середине XIX века реализм, пришедший на смену сентиментализму и романтизму. .