Сочинение Честь

Что такое честь? Может ли устареть понятие чести, которое дается человеку всего лишь однажды?

В своей статье Д. Гранин говорит о том, что у каждого человека свое мнение о понятии чести. Многие полагают, что понятие чести давно устарело и является несовременным, то есть нынче неприменимым, так как сейчас уже другое время и понятие чести заменено другим - понятием принципа. Таким образом автор подводит читателей к поднятой проблеме чести и актуальности ее в данное время.

Д. Гранин считает, что оно устареть не может, так как является чувством собственного достоинства, которое дается человеку единожды, при рождении. В подтверждение своей точки зрения автор приводит случай, связанный с именем Максима Горького. Когда правительство аннулировало избрание Горького в почетные академики, Чехов и Короленко отказались от звания академиков, таким образом показывая свой протест решению царского правительства. Чехов, не думая о себе, защищал честь и достоинство Максима Горького.

С мнением автора трудно не согласиться, ведь понятие чести актуально во все времена. Многие писатели и литераторы затрагивали эту проблему в своих произведениях. Например, в произведении Льва Николаевича Толстого "Война и мир" Пьер Безухов вызвал на дуэль Долохова. Долохов и Безухов обедали как обычно и провозглашали тосты за императора, однако Пьер был полон напряжения. Его беспокоил вопрос взаимоотношений Элен и Долохова. Долохов произнес тост, который еще больше начал развевать сомнения, а потом,когда он выхватил письмо,предназначенное Пьеру, случился вызов на дуэль.

Также доказательством актуальности понятия чести в нынешнее время является роман Ф. М. Достоевского "Идиот". В нем на примере образа Настасьи Барашкиной писатель показывает, как может быть поругана человеческая и женская честь. Можно сказать, что потеряв свою честь, героиня потеряла свою жизнь.

В заключение хотелось бы отметить, что поднятая проблема действительно актуальна и по сей день, и понятие чести никогда не устареет. .