Сочинение Честь и долг - главное для семьи капитана Миронова (По повести А. С. Пушкина "Капитанская дочка")

Действие повести "Капитанская дочка" происходит во время восстания Емельяна Пугачева. Конечно же, штурм и падение Белогорской крепости не имели решающего исторического значения, однако о героях повести вполне можно говорить как о людях подвига.

Семья коменданта Велогорской крепости капитана Миронова дана автором через восприятие Петра Гринева. Членов семьи всего трое: сам комендант, его жена Василиса Егоровна и их дочь Маша. Быт Мироновых налажен в течение ряда лет. Крепки и моральные устои семьи. Капитан Миронов большую часть своей жизни провел на военной службе, но не стал солдафоном. Он простодушный и забавный немолодой человек, в обязанности которого входит обучение солдат премудростям строевой службы. Еще Иван Кузьмич Миронов умеет хорошо держать нитки, когда жена сматывает их в клубок. Действительная хозяйка Белогорской крепости — Василиса Егоровна Миронова. Она держит мягкосердечного супруга под каблуком. Василиса Егоровна строга, ко всем делам подходит основательно. Она хитроумна и любопытна: так, например, капитанша Миронова сумела выведать у мужа военную тайну — известие о пугачевском бунте.

Марья Ивановна Миронова — это "девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, со светло-русыми волосами, гладко зачесанными за уши". По выражению автора, Маша — "благоразумная и чувствительная" девушка.

И вот в мирное семейство Мироновых проникает весть о смертельной опасности, грозящей всем обитателям крепости. Характеры членов семьи коменданта раскрываются здесь с особенной силой. Василиса Егоровна, проявляя настоящее мужество, отказывается оставить мужа и укрыться с дочерью в Оренбурге. Иван Кузьмич, этот тихий и добрый человек, ведет себя достойно звания российского офицера. Стоя во главе обреченного гарнизона, он приказывает отстреливаться от бунтовщиков из пушки, пытается поднять солдат в атаку, нанести пусть слабый, но удар по врагу. Истекая кровью, комендант отказывается признать самозванца императором и с достоинством принимает смерть. Василиса Егоровна тоже . попадает на виселицу, перед смертью называет Пугачева "беглым каторжником". Таким образом, честь и долг для супругов Мироновых остаются наивысшими в жизни понятиями. Пушкин с' любовью и состраданием изображает своих героев — патриархальных, чистых, старинного уклада людей.

Маша — достойная дочь Ивана Кузьмича и Василисы Егоровны. Внешне застенчивая и слабая, Маша проявляет силу характера, отказывая Швабрину в его домогательствах. Девушка хранит верность своему любимому человеку — Гриневу. Машу пугает не смерть, а возможность насилия над ней со стороны Швабрина. И в дальнейшем дочь капитана Миронова проявляет себя только с лучшей стороны. Когда Гринева арестовали по подозрению в измене отечеству, Маша доходит до самой императрицы, — очень сложное по тем временам дело. Ей удается отстоять свою любовь: Екатерина Великая милует Гринева. Машу Миронову можно считать воплощением всего лучшего, что есть в характере русской женщины.

Одной из главных проблем повести Пушкина "Капитанская дочка" является отношение к долгу в разных его проявлениях. Дух высокой порядочности, свойственный всем членам семьи Мироновых, позволил Ивану Кузьмичу, Василисе Егоровне и Маше при любых обстоятельствах оставаться честными и достойными людьми, то есть полностью исполнить свой моральный долг. .