Сочинение Честь и совесть

С точки зрения христианской религии, совесть - это проявление Бога в человеке. Совесть неотделима от морали и нравственности. Совесть имманентна и иррациональна. Говорят, что удовольствие без угрызений совести и есть счастье. Если так, то совесть является естественной преградой для достижения счастья, щитом между человеком и той его стороной, которая желает наслаждаться. Продолжив тему религии, можно сказать, что животное, иначе гедонистическое начало человека - это воля Дьявола внутри него. Многие желания человека, его страсти, его порывы идут от "темной стороны", и функция совести (то есть Бога) нас от них оберегать, предостерегать, а часто и наказывать. Угрызения совести являются не только наказанием, но и сдерживающим фактором: мы стремимся не совершать поступков, о которых потом будем жалеть. Муки совести не только сами по себе являются искуплением вины, но часто заставляют человека принять иное наказание для восстановления справедливости.



Например, в поэме Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" атаман разбойников Кудеяр вдруг начинает чувствовать вину за многочисленные совершенные им преступления и в конце концов обращается с покаянием к Богу.



Совесть злодея осилила,

Шайку свою распустил,

Роздал на церкви имущество,

Нож под ракитой зарыл.



Для искупления своих грехов он налагает на себя своего рода епитимью, ставит себе почти неисполнимую задачу - срубить дерево тем ножом, которым совершал убийства.



Будет работа великая,

Будет награда за труд,

Только что рухнется дерево -

Цепи греха упадут.



В русской литературе ХIX века тема совести была тесно связана с христианством. Воплощением христианской нравственности является персонаж поэмы Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" Ермил Гирин. Он честен и правдив. Когда его избрали бурмистром, он за семь лет не утаил ни одной копейки, "не тронул правого, не попустил виновному, душой не покривил". Только один раз он совершил нечестный поступок:



Свихнулся: из рекрутчины

Меньшого брата Митрия

Повыговорил он.



Но раскаяние его было так велико, что он потерял всякий покой и едва не покончил жизнь самоубийством. В конце концов, он признался в своем обмане и исправил несправедливость. Как ни упрашивали его остаться, он уволился с должности.



Однако совесть не является исключительно следствием христианского воспитания. Она свойственна каждому человеку, даже беспринципному и безнравственному, хотя такие люди к голосу совести не склонны прислушиваться, а, наоборот, стараются это чувство подавить, иногда даже не осознавая природы своих страданий.



Пример проявления совести у безнравственного человека мы находим у Лермонтова в романе "Герой нашего времени". Печорин воплощает образ "страдающего эгоиста". Отчего он страдает? От скуки, от осознания бессмысленности жизни (эта тема проходит сквозь все творчество Лермонтова), от пресыщенности и усталости. Свои чувства Печорин пытается заглушить яркими впечатлениями и ощущением опасности - для этого он едет на Кавказ, пускается во всякие авантюры, а позже отправляется в путешествие, в котором и погибает. Вместе с тем он мучается от невозможности изменить себя, в какой-то степени от ненависти к себе (диалог с Верой в главе "Княжна Мери"). Когда Максим Максимыч напомнил ему о Бэле, Печорин "чуть-чуть побледнел и отвернулся. . . - Да, помню! - сказал он, почти тотчас принужденно зевнув. . . " При том, что Печорин - человек в принципе сдержанный и замкнутый, такая реакция свидетельствует о глубоких душевных переживаниях.



Наиболее полно тема совести была раскрыта Достоевским в произведении "Преступление и наказание". Нравственные страдания, частично обусловленные совестью и раскаянием, заставляют Раскольникова сделать явку с повинною и во всем сознаться. Если принять совесть за некую черту, разделяющую закон и преступление, добро и зло, нравственность и безнравственность, то мучения Раскольникова напрямую связаны с совестью. Он страдает оттого, что переступил через черту, но стереть ее не смог. А раз черта осталась, значит осталось и осознание недопустимости, бесчеловечности своих действий. Чтобы показать крушение теории Раскольникова, Достоевский заставляет его встретиться со своим "идейным двойником" - Свидригайловым. Свидригайлов - человек без принципов, лишенный всяких нравственных качеств, воплощает в романе идеи гедонизма. Он - тот сверхчеловек, которого вообразил себе Раскольников. Но освобождение себя от укоров совести не проходи бесследно, его результат - сначала духовная, а потом физическая смерть. Нравственно опустошенному Свидригайлову остается только закончить жизнь самоубийством.



По определению психологов, честь - это совокупность таких морально-этических качеств, как верность, справедливость, правдивость, достоинство, благородство. Так же как и совесть, честь изначально присуща человеку, она неотъемлемая часть его личности. Однако, на мой взгляд, честь в какой-то мере, зависит и от воспитания, от среды, в которой человек оказался. Совесть - понятие сугубо личное, а честь - еще и социальное.



В глазах общества Соня Мармеладова - порочная, опустившаяся и бесчестная женщина.

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