Сочинение Честь в представлении Печорина и Грушницкого (по роману М.Ю. Лермонтова «герой нашего времени»)

«Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова, как «Евгений Онегин» Пушкина и «Мертвые души» Гоголя, являют собой начало русского реалистического романа.

Образ Печорина, передового русского человека 30-х годов 19 века, явился результатом закономерного развития всего творчества Лермонтова. В этом персонаже отразились типичные черты дворянина того времени.

В романе Печорин сталкивается с другими героями, которые призваны более глубоко и ярко раскрыть его характер. Один из таких персонажей - юнкер Грушницкий. Печорин знакомится с ним в действующем отряде, а затем встречается в Пятигорске. Эта встреча дает повод для развернутой характеристики как этого приятеля Печорина, так и самого главного героя.

Можно сказать, что Грушницкий является одновременно и двойником, и антиподом Печорина. Как это ни парадоксально, у героев много схожих черт, они во многом похожи, но и во многом различаются. Оба они – дворянского происхождения, оба молодые офицеры. Известно, что в кодексе чести таких людей на первом месте всегда стояла незапятнанная репутация, доброе имя, которое офицеры ценили превыше всего.

Но у Печорина, как и у Грушницкого, своеобразные понятия об офицерской и дворянской чести. На протяжении всего романа мы наблюдаем, как это понятие трактует Печорин. Для него на первом месте всегда было личное «я», собственные желания и ощущения. Поэтому и в жизни он руководствовался, прежде всего, ими. Захотев заполучить черкешенку Бэлу, герой не гнушается своеобразным шантажом. Он использует страсть брата Бэлы, Азамата, к хорошим скакунам и буквально вынуждает юношу украсть для него Бэлу. Печорин без зазрения совести манипулирует людьми, использует их слабости для достижения своих целей.

В этой ситуации можно допустить, что горцы не считались достойными людьми, и офицерский кодекс чести допускал неблаговидные поступки по отношению к ним. Но как же просто человеческая честь и совесть?

Роман с самой Бэлой, его трагический итог также говорит не в пользу Печорина. Наигравшись и пресытившись девушкой, герой просто забывает про нее. Он не думает о чести Бэлы, которая была, по законам ее рода, поругана, втоптана в грязь. Он не думает и о душе Бэлы, которая беззаветно любила Печорина.

Отношения с Максимом Максимычем подтверждают эгоцентричность Печорина, его «зацикленность» на самом себе. Этот герой не задумывается о чувствах простого и доброго человека, который был искренне к нему привязан. Таким образом, мы видим, что понятие человеческой чести для Печорина очень условно. Он руководствуется скорее своими желаниями и потребностями, чем нравственными и этическими соображениями.

Но не все так однозначно. В главе «Княжна Мери» мы видим, что Григорий Александрович способен на благородные поступки. В этой повести Печорин активно взаимодействует со своим пародийным двойником – офицером Грушницким. Почти сразу же разгадав этого человека, Григорий Александрович начинает играть с ним, манипулируя его слабостями.

Всем своим существом Грушницкий стремится произвести впечатление: «… он из тех людей, которые … которые важно драпируются в необыкновенные чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания». Грушницкий напоминает Печорину героя романтических трагедий. Этот персонаж бывает «довольно мил и забавен» лишь в те редкие минуты, когда он «сбрасывает трагическую мантию». Соответственно, Грушницкий стремится поддержать свой образ в обществе. Его кодекс чести – это кодекс общественных правил. Герой дорожит своим «добрым именем» в высшем свете, поэтому он стремится соблюдать все правила. Но такое поведение показное, оно идет не от души и не от убеждений, а от желания нравиться себе и окружающим.

Характеры Печорина и Грушницкого, их моральные принципы раскрываются в повести и, прежде всего, в отношениях друг с другом. Грушницкий ненавидит и завидует Печорину, потому что оказывается отвергнутым поклонником: княжна Мери выбирает не его, а Печорина. В такой ситуации – «третий лишний» - настоящий мужчина должен отойти в сторону, а не злиться на более удачливого соперника. Но Грушницкий – не тот, с кем можно достойно бороться. Он, впрочем, как и Печорин, способен на все, лишь бы утешить свое уязвленное самолюбие: Грушницкий клевещет на свою «возлюбленную», лишь бы отомстить Печорину и княжне Мери, Печорин же затевает свой «роман» с Мери, только чтобы досадить юнкеру.

В итоге соперничества Печорин вызывает Грушницкого на дуэль. Этот эпизод является кульминацией повести. Именно в нем обнажаются характеры героев, в том числе, и их представления о чести. Трусливый Грушницкий согласился на дуэль только из-за уговоров своих друзей. Он со своей компанией стремится обернуть дело так, чтобы ему, в любом случае, ничего не грозило: секундант Грушницкого заряжает только один пистолет.

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