Сочинение Честная бедность - Чем мне нравится стихотворение Роберта Бёрнса «Честная бедность»

Бернс "Честная бедность" - сочинение "Чем мне нравится стихотворение Роберта Бёрнса «Честная бедность»"



Я думаю, что стихотворению Роберта Бернса «Честная бедность» подходит пословица: «Лучше жить бедняком, чем разбогатеть со грехом. Поэт пишет о том, как трудно жить бедным, но честным людям. Он описывает жизнь бедняков, а также рассказывает о том, как пышно и шикарно живут богатые. Бернс говорит, что почти все знатные люди глупы, тупы, а бедные умеют работать, честны, умны, и именно они заслуживают уважения:

Кто честным кормится трудом, — Таких зову я знатью. Роберт Бернс уверяет, что когда-нибудь все глупые уйдут с трона, а люди умелые, трудолюбивые станут править миром: Настанет день и час пробьет, . Когда уму и чести На всей земле придет черед Стоять на первом месте. Мне стихотворение Бёрнса нравится тем, что в нем поэт убеждает людей в необходимости бороться за правду и ничего не бояться: Могу вам предсказать я, Что будет день, Когда кругом Все люди станут братья!

