Сочинение Честная бедность - Честная бедность, «Честная бедность» Р. Бернса (3)

Бернс "Честная бедность" - сочинение "Честная бедность, «Честная бедность» Р. Бернса (3)"



Кто честным кормится трудом, —



таких зову я знатью.



Р. Бернс



Недавно на уроке литературы мы познакомились с творчеством замечательного шотландского поэта Роберта Бернса. Внук и сын земледельцев, сам фермер, он на собственном опыте познал все радости и горести простой трудовой жизни. «Если бы мне не было понятно, кто он такой, — писал о нем Вальтер Скотт, — я бы принял его за очень умного фермера старой шотландской закваски, не из этих теперешних землевладельцев, которые держат батраков для тяжкого труда, а за настоящего «доброго хозяина», который сам ходит за плугом». Его не испортили ни почести, ни слава, и в своих стихах он говорил о своем народе то, что знал и чувствовал.



Мне кажется, стихотворение «Честная бедность», которое открывает сборник его стихов, может служить своеобразным эпиграфом ко всему творчеству этого оригинального поэта. Берне убежден, что богатство и чины ничто по сравнению с истинными ценностями. Знатен не тот, кто богат и одет в шелка, а тот, кто «честным кормится трудом» и не стыдится «честной бедности своей». Бедность не порок. А настоящее богатство — сам человек, обладающий умом и чувством собственного достоинства:



Богатство — штамп на золотом,



А золотой — Мы сами!



Можно получить наследство, звание и чин, но никого нельзя назначить честным и порядочным. «Награды, лесть и прочее не заменяют ум и честь» — утверждает поэт.



Главная мысль, которой проникнуто все стихотворение, — вера поэта в то, что когда-нибудь



Настанет день и час пробьет,



Когда уму и чести



На всей земле придет черед



Стоять на первом месте.



Речь его свободная и уверенная, мы не чувствуем назойливости или нравоучения. Простым и понятным языком выражает поэт свои мысли, он убежден в собственной правоте. Его стихи и по сей день любят в Шотландии, многие поэты мира переводят его стихи на языки своих народов, потому что Роберт Берне не только выдающийся поэт, но и просто человек, мечтающий о мире, в котором не будет неравенства, несправедливости, лжи и обмана, где не останется ни одного подлеца, живущего чужим трудом, и «все люди станут братья!»