Сочинение Честная бедность - "Честная бедность" Р. Бернса (1)

Бернс "Честная бедность" - сочинение ""Честная бедность" Р. Бернса (1)"



Стихотворение величайшего шотландского поэта Роберта Бернса «Честная бедность» написано на мотив известной народной песни. Простым и легким языком поэт высказывает не только свои, но и народные представления о честности и достоинстве, добре и зле.

Р. Бернс утверждает, что если человек честен, но неимущ, ему нет причин стыдиться своей бедности, ведь богатство можно приобрести и потерять, растратить и накопить снова, а вот высокие внутренние качества человека не купишь ни за какие деньги: «Богатство — штамп на золотом, а золотой — мы сами!»

Знатью поэт называет не тех, кто одевается в шелка и пьет вино, а тех, кто не боится честного труда, потому что даже самое звучное имя, доставшееся про рождении гордецу, глупцу и нахалу, не сможет добавить ему ума, чести и порядочности:



Бревно останется бревном,

И в орденах и в лентах!



Испытывая презрение к титулам и званиям, автор стихотворения утверждает, что в человеке следует ценить не пустые слова, а реальные поступки, его отношение к себе и другим людям:



Король лакея своего

Назначит генералом,

Но он не сможет никого

Назначить честным малым.



Поэт верит, что наступят времена, когда его надежды сбудутся, все люди станут братьями и сестрами, а

. . . уму и чести

На всей земле придет черед

Стоять на первом месте.



Читая стихотворение Роберта Бернса понимаешь, почему многие строки его произведений стали лозунгами, афоризмами. Посвятив свое творчество народу, этот поэт заслуженно получил всенародное признание и любовь.