Сочинение Честная бедность - «Честная бедность» Р. Бернса (2)

Бернс "Честная бедность" - сочинение "«Честная бедность» Р. Бернса (2)"



Поэт Роберт Бернс широко известен во всем мире. Бернс был сыном крестьянина, поэтому его поэзия тесно связана с народом, с его чаяниями, мыслями, бедами и радостями. Поэт писал о том, что близко и понятно простым людям, многие его произведения похожи на народные песни и баллады.

В стихотворении «Честная бедность» автор ищет ответы на волнующие его вопросы — почему человек беден, как вырваться ему из нищеты, не растеряв при этом чистоту души. Глубокому смыслу стихотворения сопутствует задорная шотландская веселость. Автор призывает не стесняться бедности. Он считает, что лучше быть бедным, но уважаемым человеком, чем добывать себе богатство нечестным путем. Самое главное достоинство человека состоит в уме и трудолюбии, а этого не купить за деньги. Дорогая одежда, украшения, кареты и дворцы не являются показателями Ума, о чем свидетельствуют строки



Вот этот шут — природный лорд.

Ему должны мы кланяться.

Но пусть он чопорен и горд,

Бревно бревном останется!



Король может пожаловать титул, наградить орденом, но не в силах наделить человека умом. Поэт с оптимизмом верит, что «настанет день и час пробьет, когда уму и чести на всей земле придет черед стоять на первом месте». Стихотворение вселяет в простых людей веру в свои силы и возможности, пробуждая в них человеческое достоинство. Тем не менее, как мне кажется, славное время, о котором грезил поэт, когда ум будет стоять на первом месте общечеловеческих ценностей, еще не наступило. Именно сейчас, в жестоком современном мире выживают те, кто хитрее, жестче, безжалостнее, кто готов идти «по головам». Часто умные образованные люди не находят применения своим знаниям. Для легкой наживы многие используют принцип «купи-продай». Нам остается лишь надеяться, что «будет день, когда кругом все люди станут братья», а достойные человеческие качества будут оцениваться соответственно.

