Сочинение Честная бедность - Что я понял, прочитав стихотворение «Честная бедность»

Бернс "Честная бедность" - сочинение "Что я понял, прочитав стихотворение «Честная бедность»"



Во второй половине XVIII века в Шотландии жил и писал гениальный народный поэт, умевший рассказать о самых лучших, самых человечных чувствах простых людей. Слава Роберта Бернса вышла далеко за пределы Шотландии. Когда читаешь стихи Роберта Бернса, становится близко и понятно отношение поэта к труду, свободе, любви, дружбе, назначению человека на земле. В стихах звучит живой голос Роберта Бернса и его искренние чувства — радость, скорбь, надежда на счастливое будущее.



Поэт обращался к традициям народного песенного творчества: фольклорных образов, сравнений. Основными темами его поэзии были верная любовь, крепкая дружба, трудовые будни сельских работников. Когда я прочитала стихотворение Роберта Бернса «Честная бедность», мне захотелось действовать. Делать что-нибудь, чтобы честных людей в мире стало больше, чем бесчестных господ, о которых говорится в стихотворении. Мне стало ясно, что не нужно стыдиться «честной бедности» — это глупо, жалко и недостойно. Я поняла, что настоящее богатство — не в количестве золотых монет, а в настоящих, честных людях. Богатые люди — это не те, кто одет в шелка и пьет вино. По-настоящему богатыми могут быть только простые люди — те, кто ест хлеб и воду пьет и «честным кормится трудом». Нужно судить о людях не по их роскошному платью, а по тому, что внутри у человека. Не стоит кланяться и пресмыкаться перед «сильными мира сего» — природными лордами, а на самом деле «бревнами»:



* Хоть весь он в позументах,

* Бревно останется бревном

* И в орденах и в лентах!



Никто не сможет назначить человека честным — это не должность, а внутренняя суть человека. Честность воспитывается в семье родителями с детства, ее просто так не получишь и нигде не купишь. Награды и лесть не заменят человеку ум, совесть и честь. Я согласна с Робертом Бернсом, что



* Настанет день и час пробьет,

* Когда уму и чести

* На всей земле придет черед

* Стоять на первом месте…

* …будет день,

* Когда кругом

* Все люди станут братья!



Свои стихи Бернс начинал сочинять не со слов, а с музыки. Он выбирал или сочинял мелодию, напевая ее про себя до тех пор, пока мотив не становился совершенно ясным во всех оттенках, а уже потом писал слова на этот мотив. «Пока я полностью не овладею мотивом, пока я не спою его, насколько умею петь, я не могу сочинять стихи», — объяснял Роберт Берне, уже будучи знаменитым поэтом. Это стихотворение — песня-наставление потомкам: не забывайте о добре и зле, не путайте правду с ложью, отличайте истинные ценности от всего наносного.

