Сочинение Честная бедность - Народные представления о честности и справедливости (по стихотворению Р. Бернса "Честная бедность")

Бернс "Честная бедность" - сочинение "Народные представления о честности и справедливости (по стихотворению Р. Бернса "Честная бедность")"



Многие великие поэты были выразителями представлений простого народа о правде и лжи, богатстве и бедности, честности и справедливости. Таким поэтом был и Роберт Берне. В его стихотворении «Честная бедность» мы можем найти мысли передовых людей его времени о существующих порядках и законах.

Р. Берне сожалеет о несовершенстве мира, в котором вершин достигают не те, кто этого заслужил, а те, у кого имеются связи и деньги, кто не знает, что такое совесть, кто не считает зазорными лесть, подхалимство, ложь:



Мы хлеб едим и воду пьем,

Мы укрываемся тряпьем.

И все такое прочее,

А между тем дурак и плут

Одеты в шелк и вина пьют. . .



Однако никакие незаслуженные почести, награды и положение в обществе не смогут заменить человеку «ум и честь и все такое прочее». Поэтому, постоянно обманывая, эти люди не замечают, что и все вокруг них построено на лжи: дутое уважение, ложная внимательность, неискренняя дружба.



Король лакея своего

Назначит генералом,

Но он не может никого

Назначить честным малым.



Вот почему человек, желающий жить честно, обычно остается беден и безвестен. Однако для людей, ценящих правду и свободу, не так уж важно отношение к ним вышестоящих. Совесть и честность перед собой — вот главные судьи любого порядочного человека.



Пускай бедны мы с вами,

Богатство —

Штамп на золотом,

А золотой —

Мы сами!



Роберт Берне всем сердцем верит в торжество справедливости на земле, когда не только провожать, но и встречать человека станут не по одежке, а по уму, когда взаимоотношения между людьми будут строиться исключительно на доверии и доброжелательности.



Настанет день, и час пробьет,

Когда уму и чести

На всей земле придет черед

Стоять на первом месте.