Сочинение Честная бедность - Народные представления о честности и справедливости (по стихотворению Р. Бернса "Честная бедность")
Бернс "Честная бедность" - сочинение "Народные представления о честности и справедливости (по стихотворению Р. Бернса "Честная бедность")"
Многие великие поэты были выразителями представлений простого народа о правде и лжи, богатстве и бедности, честности и справедливости. Таким поэтом был и Роберт Берне. В его стихотворении «Честная бедность» мы можем найти мысли передовых людей его времени о существующих порядках и законах.
Р. Берне сожалеет о несовершенстве мира, в котором вершин достигают не те, кто этого заслужил, а те, у кого имеются связи и деньги, кто не знает, что такое совесть, кто не считает зазорными лесть, подхалимство, ложь:
Мы хлеб едим и воду пьем,
Мы укрываемся тряпьем.
И все такое прочее,
А между тем дурак и плут
Одеты в шелк и вина пьют. . .
Однако никакие незаслуженные почести, награды и положение в обществе не смогут заменить человеку «ум и честь и все такое прочее». Поэтому, постоянно обманывая, эти люди не замечают, что и все вокруг них построено на лжи: дутое уважение, ложная внимательность, неискренняя дружба.
Король лакея своего
Назначит генералом,
Но он не может никого
Назначить честным малым.
Вот почему человек, желающий жить честно, обычно остается беден и безвестен. Однако для людей, ценящих правду и свободу, не так уж важно отношение к ним вышестоящих. Совесть и честность перед собой — вот главные судьи любого порядочного человека.
Пускай бедны мы с вами,
Богатство —
Штамп на золотом,
А золотой —
Мы сами!
Роберт Берне всем сердцем верит в торжество справедливости на земле, когда не только провожать, но и встречать человека станут не по одежке, а по уму, когда взаимоотношения между людьми будут строиться исключительно на доверии и доброжелательности.
Настанет день, и час пробьет,
Когда уму и чести
На всей земле придет черед
Стоять на первом месте.