Сочинение Честная бедность - Прославление настоящих человеческих качеств в стихе Р. Бернса «Честная бедность»
Бернс "Честная бедность" - сочинение "Прославление настоящих человеческих качеств в стихе Р. Бернса «Честная бедность»"
звестный шотландский поэт Роберт Бернс родился в семье бедного крестьянина. Он хорошо знал, как живется бедным, поэтому и писал об этом. Поэт имел возможность сравнивать жизнь бедных и жизнь богатых. В стихе «Честная бедность» Бернс показывает, что достоинство, ум, благородство не даются человеку вместе с титулом и богатством. Скорее наоборот: чем беднее человек, тем лучше его человеческие качества. Используя сопоставление, поэт изображает бедняков и богатеев:
Мы хлеб едим и воду пьем,
Мы укрываемся тряпьем
И все такое прочее,
А между тем дурак и плут
Одеты в шелк и вина пьют
И все такое прочее.
Это сравнение не в пользу богатеев! Бернс дает им еще и такую характеристику:
Хоть весь вон в позументах, -
Бревно останется бревном
И в орденах, и в лентах!
Король лакея своего
Назначит генералом,
Но он не может никого
Назначить честным малым.
Таким образом, поэт прославляет бедных людей, которым присущи самые лучшие черты характера: порядочность, правдивость, доброта. Поэт верит в лучшие времена и этой надеждой пронизано все произведение.
Настанет день и час пробьет,
Когда уму и чести
На всей земле придет черед
Стоять на первом месте.
Утверждение норм социальной справедливости в поэзии Р. Бернса «Честная бедность»
Важнейшими чертами, характерными для поэзии Р. Бернса, есть сильное жизнеутверждающее начало, всеобъемлющий интерес к реалиям жизни, глубокий демократизм и противопоставления своего творчества нормам, вкусам дворянских и буржуазных прослоек Шотландии того времени.