Сочинение Честная бедность - Прославление настоящих человеческих качеств в стихе Р. Бернса «Честная бедность»

Бернс "Честная бедность" - сочинение "Прославление настоящих человеческих качеств в стихе Р. Бернса «Честная бедность»"



звестный шотландский поэт Роберт Бернс родился в семье бедного крестьянина. Он хорошо знал, как живется бедным, поэтому и писал об этом. Поэт имел возможность сравнивать жизнь бедных и жизнь богатых. В стихе «Честная бедность» Бернс показывает, что достоинство, ум, благородство не даются человеку вместе с титулом и богатством. Скорее наоборот: чем беднее человек, тем лучше его человеческие качества. Используя сопоставление, поэт изображает бедняков и богатеев:



Мы хлеб едим и воду пьем,

Мы укрываемся тряпьем

И все такое прочее,

А между тем дурак и плут

Одеты в шелк и вина пьют

И все такое прочее.

Это сравнение не в пользу богатеев! Бернс дает им еще и такую характеристику:

Хоть весь вон в позументах, -

Бревно останется бревном

И в орденах, и в лентах!

Король лакея своего

Назначит генералом,

Но он не может никого

Назначить честным малым.



Таким образом, поэт прославляет бедных людей, которым присущи самые лучшие черты характера: порядочность, правдивость, доброта. Поэт верит в лучшие времена и этой надеждой пронизано все произведение.



Настанет день и час пробьет,

Когда уму и чести

На всей земле придет черед

Стоять на первом месте.



Утверждение норм социальной справедливости в поэзии Р. Бернса «Честная бедность»

Важнейшими чертами, характерными для поэзии Р. Бернса, есть сильное жизнеутверждающее начало, всеобъемлющий интерес к реалиям жизни, глубокий демократизм и противопоставления своего творчества нормам, вкусам дворянских и буржуазных прослоек Шотландии того времени.

