Сочинение Честная бедность - Творчество Р. Бернса имеет народную основу

Бернс "Честная бедность" - сочинение "Творчество Р. Бернса имеет народную основу"



В стихе «Честная бедность» воспетые мечты и надежды шотландских крестьян, их бунтарский дух. Автор отобразил чувство гордости и самоутверждение простого человека, осудил сословную спесь. Стилизованный под народную шотландскую песню, стих звучит как скороговорка или шутливая песня:



Кто честной бедности своей

Стыдится и все прочее,

Тот самый жалкий из людей,

Трусливый раб и прочее.

При всем при том,

При всем при том,

Пускай бедны мы с вами,

Богатство – Штамп на золотом,

А золотой мы с вами!



Перед читателем возникают в непривлекательном виде богач, лорд и король, которым противопоставлены не образы людей, а народная мудрость, которая подчеркивает: Судите не по платью. Кто честным кормится трудом, – Таких зову я знатью. Таким образом, поэзия Р. Бернса убеждает в том, что стремление к социальной справедливости является вечной мечтой трудового народа.