Честное дело

Вот некоторые, конечно, специалистов поругивают - дескать, это

вредители, спецы и так далее.

А я, например, особенно худых специалистов не видел. Не приходилось.

Наоборот, которых встречал, все были тихие милые, особенные.

Как, например, этим летом.

У нас из коммунальной квартиры выехала на дачу одна семья. Папа, мама и ихнее чадо.

Ну выехали. Заперли на висячий замок свою комнатенку. Один ключ себе взяли, а другой, конечно, соседке отдали - мало ли чего случится. И отбыли.

А надо сказать, был у них в комнате инструмент - рояль. Ну обыкновенное пианино. Они его брали напрокат от Музпреда.

Брали они напрокат этот рояль для цели обучения своего оболтуса, который действительно бил по роялю со всей своей детской изворотливостью.

И вот наступает лето - надо оболтуса на дачу везти.

И, конечно, знаете, повезли.

А этот рояль или - проще скажем - пианино, заперли в комнате с разными другими вещицами и отбыли. Отдыхают они себе на даче. Вдруг, значит, является на ихнюю городскую квартиру специалист - настройщик роялей, присланный, конечно, своим учреждением.

Конечно, соседка ему говорит: мол, сами уехадши до осени, рояль заперли и, безусловно, его настраивать не приходится.

Настройщик говорит:

- Это не мое постороннее дело - входить в психологию отъезжающих. Раз, говорит, у меня на руках наряд, то я и должен этот наряд произвести, чтоб меня не согнали с места службы, как шахтинца или вредителя.

И, значит, открыла ему дверь; он пиджачок скинул и начал разбирать это пианино, развинчивая всякие гаечки, штучки и гвоздики. Развинтил и начал свою какофонию. Часа два или три как больной определял разные звуки или мурыжил соседей. После расписались в его путевке, он очень просветлел, попрощался и отбыл.

Только проходит месяц - снова является.

- Ну как, говорит, мой рояль?

- Да ничего, говорят, стоит.

- Ну, говорит, я еще беспременно должен его настроить. У нас раз в месяц настраивают. Такой порядок.

Начали его жильцы уговаривать и урезонивать - мол, не надо. Комнатка, дескать, заперта. Рояль еще два месяца будет стоять без движения. К чему такие лишние траты производить!

Уперся на своем.

- У меня, говорит, наряд на руках. Не просите. Не могу.

Ну, опять развинтил рояль. Опять два часа назад свинчивал. Бренчал и звучал и на брюхе под роялем ползал.

После попрощался и ушел, утомленный тяжелой специальностью.

На днях он в третий раз приперся.

- Ну как, говорит, не приехадши?

- Нет, говорят, на даче отдыхают!

- Ну так я еще поднастрою. Приедут - очень великолепно звучать будет.

И хотя ему объясняли и даже один наиболее горячий жилец хотел ему морду наколотить за потусторонние звуки, однако он дорвался до своего рояля и снова начал свои научные изыскания.

Сделал свое честное дело и ушел на своих интеллигентских ножках. .