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Честное дело

    Вот некоторые, конечно, специалистов поругивают - дескать, это
    вредители, спецы и так далее.
     А я, например, особенно худых специалистов не видел. Не приходилось.
     Наоборот, которых встречал, все были тихие милые, особенные.
     Как, например, этим летом.
     У нас из коммунальной квартиры выехала на дачу одна семья. Папа, мама и ихнее чадо.
     Ну выехали. Заперли на висячий замок свою комнатенку. Один ключ себе взяли, а другой, конечно, соседке отдали - мало ли чего случится. И отбыли.
     А надо сказать, был у них в комнате инструмент - рояль. Ну обыкновенное пианино. Они его брали напрокат от Музпреда.
     Брали они напрокат этот рояль для цели обучения своего оболтуса, который действительно бил по роялю со всей своей детской изворотливостью.
     И вот наступает лето - надо оболтуса на дачу везти.
     И, конечно, знаете, повезли.
     А этот рояль или - проще скажем - пианино, заперли в комнате с разными другими вещицами и отбыли. Отдыхают они себе на даче. Вдруг, значит, является на ихнюю городскую квартиру специалист - настройщик роялей, присланный, конечно, своим учреждением.
     Конечно, соседка ему говорит: мол, сами уехадши до осени, рояль заперли и, безусловно, его настраивать не приходится.
     Настройщик говорит:
     - Это не мое постороннее дело - входить в психологию отъезжающих. Раз, говорит, у меня на руках наряд, то я и должен этот наряд произвести, чтоб меня не согнали с места службы, как шахтинца или вредителя.
     И, значит, открыла ему дверь; он пиджачок скинул и начал разбирать это пианино, развинчивая всякие гаечки, штучки и гвоздики. Развинтил и начал свою какофонию. Часа два или три как больной определял разные звуки или мурыжил соседей. После расписались в его путевке, он очень просветлел, попрощался и отбыл.
     Только проходит месяц - снова является.
     - Ну как, говорит, мой рояль?
     - Да ничего, говорят, стоит.
     - Ну, говорит, я еще беспременно должен его настроить. У нас раз в месяц настраивают. Такой порядок.
     Начали его жильцы уговаривать и урезонивать - мол, не надо. Комнатка, дескать, заперта. Рояль еще два месяца будет стоять без движения. К чему такие лишние траты производить!
     Уперся на своем.
     - У меня, говорит, наряд на руках. Не просите. Не могу.
     Ну, опять развинтил рояль. Опять два часа назад свинчивал. Бренчал и звучал и на брюхе под роялем ползал.
     После попрощался и ушел, утомленный тяжелой специальностью.
     На днях он в третий раз приперся.
     - Ну как, говорит, не приехадши?
     - Нет, говорят, на даче отдыхают!
     - Ну так я еще поднастрою. Приедут - очень великолепно звучать будет.
     И хотя ему объясняли и даже один наиболее горячий жилец хотел ему морду наколотить за потусторонние звуки, однако он дорвался до своего рояля и снова начал свои научные изыскания.
     Сделал свое честное дело и ушел на своих интеллигентских ножках. .

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