Честное дело (Опальные рассказы)

Вот некоторые, конечно, специалистов поругивают. -- дескать, это

вредители, спецы и так далее.

А я, например, особенно худых специалистов не видел. Не приходилось.

Наоборот, которых встречал, все были такие милые, особенные.

Как, например, этим летом.

У нас из коммунальной квартиры выехала на дачу одна семья. Папа, мама и ихнее чадо.

Ну, выехали. Заперли на висячий замок свою комнатенку. Один ключ себе взяли, а другой, конечно, соседке отдали, -- мало ли чего случится. И отбыли.

А надо сказать -- был у них в комнате инструмент -- рояль. Ну, обыкновенное пианино. Они его брали на прокат от Музпреда.

Бралн они на прокат этот рояль для цели обучения своего оболтуса, который действительно бил по роялю со всей своей детской изворотливостью.

И вот наступает лето, -- надо оболтуса на дачу везти.

И, конечно, знаете, повезли.

А этот рояль, или -- проще скажем -- пианино, заперли в комнате с разными другими вещицами и отбыли. Отдыхают они себе на даче. Вдруг, значит, является на ихнюю городскую квартиру специалист - настройщик роялей, присланный, конечно, своим учреждением.

Конечно, соседка ему говорит: мол, сами уехадши до осени, рояль заперли и безусловно его настраивать не приходится.

Настройщик говорит:

-- Это не мое постороннее дело входить в психологию отъезжающих. Раз, говорит, у меня на руках наряд, то я и должен этот наряд произвести, чтоб меня не согнали с места службы, как шахтинца или вредителя.

И, значит, открыла ему дверь; он пиджачок скинул и начал разбирать это пианино, развинчивал всякие гаечки, штучки и гвоздики. Развинтил и начал свою какофонию. Часа два или три, как больной, определял разные звуки и мурыжил соседей. После расписались в его путевке, он очень просветлел, попрощался и отбыл.

Только проходит месяц -- снова является.

Ну, как, говорит, мой рояль?

-- Да ничего, говорят, стоит.

-- Ну, говорит, я еще беспременно должен его настроить. У нас раз в месяц настраивают. Такой порядок.

Начали его жильцы уговаривать и урезонивать. -- мол не надо. Комнатка, дескать, заперта.

Рояль еще два месяца будет стоять без движения. К чему такие лишние траты производить!

Уперся на своем.

-- У меня, говорит, наряд на руках. Не просите. Не могу.

Ну, опять развинтил рояль. Опять часа два назад свинчивал. Бренчал и звучал и на брюхе под рояль ползал.

После попрощался и ушел, утомленный тяжелой специальностью.

На-днях он в третий раз приперся.

-- Ну, как, говорит, не приехадши?

-- Нет, говорят, на даче отдыхают!

-- Ну, так я еще поднастрою. Приедут -- очень великолепно звучать им будет.

И хотя ему объясняли и даже один наиболее горячий жилец хотел ему морду наколотить за потусторонние звуки, однако он дорвался до своего рояля и снова начал свои научные изыскания.

Сделал свое честное дело и ушел на своих интеллигентных ножках.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--