I

В купе второго класса курьерского поезда ехало трое: чиновник казенной палаты Четвероруков, его молодая жена - Симочка и представитель фирмы Эванс и Крумбель - Василий Абрамович Сандомирский. . . А на одной из остановок к ним в купе подсел незнакомец в косматом пальто и дорожной шапочке. Он внимательно оглядел супругов Четвероруковых, представителя фирмы Эванс и Крумбель и, вынув газету, погрузился в чтение. Особенная - дорожная - скука повисла над всеми. Четвероруков вертел в руках портсигар, Симочка постукивала каблучками и переводила рассеянный взгляд с незначительной физиономии Сандомирского на подсевшего к ним незнакомца, а Сандомирский в десятый раз перелистывал скверный юмористический журнал, в котором он прочел все, вплоть до фамилии типографщика и приема подписки. - Нам еще ехать пять часов, - сказала Симочка, сладко зевая. - Пять часов отчаянной скуки! - Езда на железных дорогах однообразна, чем и утомляет пассажиров, - наставительно отвечал муж. А Сандомирский сказал: - И железные дороги невыносимо дорого стоят. Вы подумайте: какой-нибудь билет - стоит двенадцать рублей. И, пересмотрев еще раз свой юмористический журнал, добавил: - Уже я не говорю о плацкарте! - Главное, что скучно! - стукнула ботинком Симочка. Сидевший у дверей незнакомец сложил газету, обвел снова всю компанию странным взглядом и засмеялся. И смех его был странный, клокочущий, придушенный, и последующие слова его несказанно всех удивили. - Вам скучно? Я знаю, отчего происходит скука. . . От того, что все вы - не те, которыми притворяетесь, а это ужасно скучно. - То есть, как мы не те? - обиженно возразил Сандомирский. - Мы вовсе - те. Я, как человек интеллигентный. . . Незнакомец улыбнулся и сказал: - Мы все не те, которыми притворяемся. Вот вы - кто вы такой? - Я? - поднял брови Сандомирский. - Я представитель фирмы Эванс и Крумбель, сукна, трико и бумазеи. - Ах-ха-ха-ха! - закатился смехом незнакомец. - Так я и знал, что вы придумаете самое нелепое! Ну, зачем же вы лжете себе и другим? Ведь вы кардинал при папском дворе в Ватикане и нарочно прячетесь под личиной какого-то Крумбеля! - Ватикан? - пролепетал испуганный и удивленный Сандомирский. - Я Ватикан? - Не Ватикан, а кардинал! Не притворяйтесь дураком. Я знаю, что вы одна из умнейших и хитрейших личностей современности! Я слышал кое-что о вас! - Извините, - сказал Сандомирский. - Но эти шутки мне не надо! II - Джузеппе! - серьезно проворчал незнакомец, кладя обе руки на плечи представителя фирмы Эванс и Крумбель. - Ты меня не обманешь! Вместо глупых разговоров я бы хотел послушать от тебя что-нибудь о Ватикане, о тамошних порядках и о твоих успехах среди набожных знатных итальянок. . . - Пустите меня, - в ужасе закричал Сандомирский. - Что это такое?! - Тссс! - зашипел незнакомец, закрывая ладонью рот коммивояжера. - Не надо кричать. Здесь дама. Он сел на свое место у дверей, потом засунул руку в карман и, вынув револьвер, навел его на Сандомирского. - Джузеппе! Я человек предобрый, но если около меня сидит притворщик, я этого не переношу! Симочка ахнула и откинулась в самый угол. Четвероруков поерзал на диване, попытался встать, но решительный жест незнакомца пригвоздил его к месту. - Господа! - сказал странный пассажир. - Я вам ничего дурного не делаю. Будьте спокойны. Я только требую от этого человека, чтобы он признался - кто он такой? - Я Сандомирский! - прошептал белыми губами коммивояжер. - Лжешь, Джузеппе! Ты кардинал. Дуло револьвера смотрело на Сандомирского одиноким черным глазом. Четвероруков испуганно покосился на незнакомца и шепнул Сандомирскому: - Вы видите, с кем вы имеете дело. . .

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