Сочинение Четыре «долой» в идейно-образной структуре поэмы В. Маяковского «Облако в штанах»

Поэма «Облако в штанах» (1914 - 1915) - одно из самых значительных произведений Маяковского в ранний период его творчества. Важно отметить, что первоначально поэма называлась «Тринадцатый апостол». Название, безусловно, ироническое и, в то же время, кощунственное по отношению к христианской религии - легенде о двенадцати апостолах. Но именно в нем, на мой взгляд, отразились характерные черты поэтики раннего Маяковского: максимализм, бунтарский протест, безжалостная критика господствующего строя, в котором герой видит воплощение всех зол.

Как ни парадоксально это звучит, но поэма «Облако в штанах» стала восторженным гимном человеку: его красоте, мощи, безмерным возможностям творчества. Поэт пытался показать это «от противного» - через горестную судьбу человека в буржуазном обществе. Лирический герой поэмы говорит о своей молодости и о том, что он не станет мириться с действительностью:

У меня в душе ни одного седого волоса,

И старческой нежности нет в ней!

Мир огромив мощью голоса,

иду — красивый,

двадцатидвухлетний.

В подзаголовке поэмы обозначена ее структура – «тетраптих». И действительно, произведение состоит из четырех частей, каждая из которых говорит решительное «нет» одной из важнейших сторон буржуазного общества.

Первое «нет» относится к несвободной любви, полностью подчиненной корыстному интересу и деньгам. Мы видим, что герой безумно влюблен в некую Марию, которая, возможно, отвечает ему взаимностью. Однако героиня делает выбор в пользу обеспеченного будущего, а не настоящей любви. В этом предательстве герой винит общество, опошлившее высокое чувство, укравшее у него любимую:

вы — Джоконда,

которую надо украсть!

И украли.

У лирического героя Маяковского новое понимание действительности. Он отказывается от искусства, которое уже существует. Это его второе «долой!». По мнению героя, буржуазное искусство не ценит индивидуальность, лишено гуманистического пафоса. А он глубоко убежден в том, что каждая жизнь - бесценна:

Я,

златоустейший,

чьё каждое слово

душу новородит,

именинит тело.

говорю вам:

мельчайшая пылинка живого

ценнее всего, что я сделаю и сделал!

В «подтверждение» своего отрицания герой обращается к творчеству известного поэта Серебряного века Игоря Северянина. Маяковский говорит о том, что его стихи давно не актуальны в современном мире. Время, по мнению лирического героя поэмы, требует не «златоголосых лир», а боя стихом. Творчество должно действенно улучшать жизнь, помогать людям:

Сегодня

надо

кастетом

Кроиться миру в черепе!

Не оставил без внимания лирический герой и политический строй дореволюционной России. Он считает глубоко несправедливым всё происходящее в мире и открыто призывает к восстанию:

Идите!

Понедельники и вторники

окрасим кровью в праздники!

Пускай земле под ножами припомнится,

кого хотела опошлить!

Маяковский «заставляет» своего героя отрицать и господствующую религию. Поэт видит в ней только пошлость и искусственность. Возможно, поэтому автор создаёт кощунственную, на мой взгляд, картину. Вера в бога в понимании лирического героя Маяковского - это то, что придумано, чтобы сделать человека несвободным. В поэме лирический герой становится даже выше бога и грозит ему:

Я думал – ты всесильный божище,

а ты недоучка, крохотный божик.

Видишь, я нагибаюсь,

из – за голенища

достаю сапожный ножик.

Таким образом, можно говорить о том, что данное произведение полностью отвергает современные Маяковскому общественные устои. Лирический герой «Облака в штанах» - это бунтующий герой. Он восстает против религии, политики, искусства и любви буржуазного мира. Герой призывает к решительным действиям. Кроме того, своим произведением Маяковский утверждает, что роль поэта в жизни общества огромна и именно он способен повлиять на ход истории. .