Сочинение Чьи «Аустерлицы» показал Л.Н. Толстой в «Войне и мире»?

«Война и мир» - роман-эпопея, отражающая очень важные исторические события в жизни России 19 века. В этом произведении описаны войны с наполеоновской Францией, происходившие в 1805 -1807 и 1812 году. На фоне этих событий в романе показаны судьбы героев «Войны и мира». Персонажи эпопеи проходят через страшное горнило войны, проявляя свои истинные качества, духовно развиваясь, переосмысливая жизненные ценности.



Одним из решающих событий войны 1805 - 1807 года стало Аустерлицкое сражение. В «Войне и мире» оно показано как одно из основных сражений для России, в котором наша страна вместе с союзниками потерпела поражение. Кроме того, Аустерлиц помог многим героям романа переосмыслить жизненные ценности, он стал местом крушения надежд и уничтожения иллюзий.



Огромная армия союзников была разбита. Аустерлицкое сражение оказалось проиграно. Цель этой битвы была непонятна солдатам, никто их них не хотел погибнуть за тысячу верст от дома. Дух армии ослаб, и в результате маленькая армия Наполеона одержала победу.



Тысячи солдат погибли при Аустерлице. Для них небо этого австрийского городка стало последним зрелищем в жизни. Этих людей заставили умереть вдали от родины, непонятно ради каких целей: «Другие колонны, растеряв около половины людей, отступали…Остатки войск Ланжерона и Дохтурова, смешавшись, теснились…Каждые десять секунд, нагнетая воздух, шлепало ядро или разрывалась граната в середине этой густой толпы, убивая и обрызгивая кровью…»



Поражение союзных войск стало трагической неожиданностью для командующих войсками. Толстой показывает реакцию русских военноначальников. Император Александр был просто раздавлен этим поражением. Писатель показывает его глазами Николая Ростова: «Государь был бледен, щеки его впали, и глаза ввалились…» Ростов видел, «как государь, видимо, заплакав, закрыл глаза рукой…»



Для Наполеона, напротив, небо Аустерлица стало победным. Оно еще больше подогрело его тщеславие, самоуверенность, жестокость. Этого героя мы видим глазами Андрея Болконского, обожавшего Бонапарте. От этого облик Наполеона становится еще более отталкивающим: «На лице его было сиянье самодовольства и счастия». На самом же деле, все порывы, желания и цели этого героя были мелки и пусты. Толстой подчеркивает «ничтожность величия, ничтожность жизни, которой никто не мог понять значения, и о еще большем ничтожестве смерти, смысл которой никто не мог понять и объяснить…» Все это ясно ощущает князь Андрей под влиянием «неизмеримо высокого» неба Аустерлица.



Интересно, что в начале романа один из любимых героев Толстого – князь Андрей – конфликтует со своей средой. Столкновение назревает из-за недовольства Болконского своей жизнью и всей окружающей действительностью. Князя Андрея не устраивает общество, в котором он вращается. Герой считает, что оно похоже на болото, которое засасывает в трясину праздномыслия, бездействия, внешнего блеска и внутренней пустоты. Князь Андрей же хочет жить «истинной», по его мнению, жизнью. Он пытается достичь власти через воинский подвиг.



Долгое время идеалом и примером для Андрея Болконского был Наполеон Бонапарт. Герой стремился уподобиться своему кумиру. Он хотел одержать великую победу, подобную наполеоновскому Тулону. Война 1805 года предоставляла ему такую возможность. В день битвы под Аустерлицем князь Андрей с нетерпением ждет осуществления своих честолюбивых планов. Но после поражения войск героем овладевает жестокое разочарование.

Князя Андрея ранят. Лежа на Праценской горе с «древком знамени в руках», герой переосмысливает всю свою жизнь. Его голова теперь уже не занята мыслями о сражении, о поражении и о неудавшемся Тулоне. Болконский смотрел в «высокое небо Аустерлица» и понимал, что «… ничего, ничего не знал до сих пор».



В эти же мгновения князь Андрей переосмыслил и свое отношение к Наполеону. Услышав рядом с собой голоса, он понял, что среди них был и голос его кумира. Наполеон произнес: «Вот прекрасная смерть». Но для князя это были уже не слова великого императора, а всего лишь «жужжание мухи»: «В эту минуту Наполеон казался ему столь маленьким, ничтожным человеком в сравнении с тем, что происходило теперь между его душой и этим высоким, бесконечным небом с бегущими по нем облаками». Князь Андрей полностью разочаровывается в Бонапарте с «безучастным, ограниченным и счастливым от несчастья других взглядом».



Теперь, когда цель всей жизни героя – добиться славы – разрушена, им овладевает беспокойство. Но небо обещает успокоение, а это значит, что есть надежда стать счастливым. Только искать счастье нужно где-то в другом месте. И князь Андрей это понимает: «Ничего, ничего нет верного, кроме ничтожества всего того, что мне понятно, и величия чего-то непонятного, но важнейшего!»



И мысли «о чем-то непонятном и важнейшем» постепенно завладевают им. Он думает о Боге, о жизни и смерти, о сестре, о жене и сыне: «Тихая жизнь и спокойное семейное счастие в Лысых Горах представлялись ему. Он уже наслаждался этим счастием…»



Так, за считанные секунды меняется мировоззрение героя. Побывав на краю смерти, Андрей Болконский направляет все свои интересы в сторону семейной жизни.

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