Сочинение Чичиков и чичиковщина (по поэм Н.В. Гоголя "Мертвые души")

Кто такой Чичиков? Мы знаем только, что он "не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод". И если все помещики - это изображения какого-либо качества, то Чичиков - собирательный образ всех этих персонажей. Вспомним его дорожную шкатулку, где можно встретить все, как в куче у Плюшкина. В потайном ящике шкатулки хранятся деньги, как у Коробочки. Чичиков, как и Ноздрев, подвержен азарту. Об этом говорит и вся его авантюра с мертвыми душами, и то, что он доверяется Ноздреву, и его увлечение губернаторской дочкой, которое его окончательно погубило, и, не будь которого, никто бы и не поверил Ноздреву и Коробочке. В то же время Павел Иванович "себе на уме", как Собакевич. А мечты Чичикова о тихой жизни в духе Манилова.

Павел Иванович и пахнет не своим запахом, как Петрушка, а французским мылом, голландскими рубашками, только не живым человеком, как и помещики. ( Манилов пахнет сахаром, Плюшкин - пылью и плесенью. )

Но Чичиков похож не только на помещиков, он - собирательный образ всех персонажей поэмы; он - их "среднее арифметическое" .

Павел Иванович - чиновник, коллежский советник. Вспомним его умение мастерски давать взятки, однако он не совсем обычный чиновник. Настоящие "толстые" чиновники, "если сядут где, то сядут надежно и крепко, так что скорей место затрещит и угнется под ними, а уж они не слетят ". Чичиков же постоянно "слетал" с только что "насиженного" места и умел обходиться с дамами, как "тонкий", но в то же время он накопитель, как настоящий "толстый" чиновник. Вот и относит Гоголь Чичикова к тому роду мужчин, которые "не так чтобы очень толстые, однако ж и не тонкие". Главный герой похож даже на мертвых крестьян. Он тоже был умельцем в своей области, о нем тоже останется слава, правда дурная.

Чичиков-разбойник, кем становится и капитан Копейкин, только первый значительно раньше понимает пользу грабежа, и оба они грабят "для души". Копейкин, чтобы отомстить за свою обиду, а Павел Иванович, чтобы скопить капитал - залог семейного благополучия.

И, наконец, Чичиков, как и автор, любит дорогу и любит Россию, и именно дорога спасает его от всех несчастий.

Получается, что Чичиков скрепляет собой всю поэму, без него произведение распалось бы на отдельные главы и не производило бы должного впечатления.

Но что же такое чичиковщина и куда все время торопится Чичиков? Создается впечатление, что он сам ездит по кругу. Все одинаковые поездки к помещикам, одинаковые "рейды" по городам и губерниям. Он вертится, как белка в колесе. Циклы подъема и падения по служебной лестнице, и, наконец, круговой возврат к детству в конце поэмы. Все это создает впечатление постоянного назойливого повтора, безысходности круговорота жизни, растраченной на мелочи. Чичиков уже не сможет достигнуть своей цели, потому что он погряз в мелочах, растратил свою жизнь попусту. Он сначала спрятал, а потом и совсем потерял свою душу, а после этого богатство стало бесполезно. Вот судьба и не хочет тратить на него свои средства. Даже в губернаторской дочке он уже не может разглядеть куклу. Периодическое появление на свете таких Чичиковых и есть явление чичиковщины.

"Так забирайте же, - с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое, ожесточающее мужество, - забирайте с собой все человеческие движения, не оставляйте их на дороге: не подымете потом!.