Сочинение Чичиков и чиновники.

Чичиков и чиновники.



Поэма «Мёртвые души» - одно из самых интересных произведений Н. В. Гоголя, в котором он сатирически осмеивает пороки различных слоёв общества в крепостнической России. Это, во-первых, хитрый и алчный предприниматель – Чичиков, во-вторых, представители поместного и столичного дворянства, губернские чиновники, а также дворовые, слуги, крестьяне.

Главный персонаж поэмы – Павел Иванович Чичиков – ещё в детстве усвоил совет отца: «беречь и копить копейку». Поэтому цель жизни героя – обогащение, ради которого он прикладывает громадные усилия и проявляет неистощимую изобретательность. Причём на своём пути он не останавливается ни перед чем. Павел Иванович пробивает себе дорогу хитростью, изворотливостью, расчётливостью, подлостью, обманом, взяточничеством, казнокрадством, махинациями, умеет приспосабливаться к любой ситуации, втираться в доверие, очаровывать и даже вызывать восхищение. Никакие неудачи не могут сломить его жажду наживы.

Поэма начинается с описания губернского города, в который Чичиков приезжает с очередным планом обогащения. Авантюра героя связана с человеческими несчастьями, он заинтересован в том, чтобы как можно больше умирало крепостных.

Губернское общество принимает мошенника Чичикова потому, что считает его богатым и влиятельным человеком. У Павла Ивановича и чиновников есть одна важная общая черта – меркантильность. Для государственных служащих должность - только источник дохода, средство беспечной и праздной жизни. В их среде царят взяточничество, угодничество перед вышестоящими чинами, полнейшее отсутствие интеллекта.

Николай Васильевич высмеивает пошлость, лицемерие и ограниченность, характерные для губернских дам. С претензиями на вкусы и образованность сочетаются сплетни, пустая болтовня о городских новостях, жаркие споры о нарядах. Эти женщины стремятся подражать столичному обществу в манере говорить и одеваться, слепо копируют иностранные традиции.

Гоголь раскрывает пустоту и бездуховность внутреннего мира чиновников, показывает их «мёртвые души». Причём автор постоянно отмечает типичность города NN, чтобы читатель понимал, что в произведении показана вся губернская Россия.

Очень выразительные и хлёсткие характеристики представителям городской власти даёт со свойственной ему прямолинейностью Собакевич. Председатель, по его мнению, — «дурак, какого свет не производил», губернатор — «первый разбой¬ник в мире, да и лицо разбойничье, дайте ему только нож да выпус¬тите на большую дорогу», полицеймейстер — «мошенник, продаст, обманет да еще пообедает с вами». И Собакевич подводит итог: «Мошенник на мошеннике сидит, мошенником погоняет». Думаю, автор с таким выводом согласен. Я тоже считаю, что чиновники заслужили такие нелестные характеристики.

Рисуя чиновников, Гоголь обычно использует всего несколько выражений, выявляя с их помощью самые важные и яркие черты их характеров. Например, оформляя бумаги у Ивана Антоновича «Кувшинное рыло», Чичиков открыто предлагает ему взятку, но чиновник делает вид, что не замечает денег. Но когда Павел Иванович хотел указать ему на них, Иван Антонович дал по¬нять, что этого делать не нужно. Таким образом с помощью всего нескольких фраз писатель создаёт выразительный образ опытного взяточника.

Поэма «Мёртвые души» Николая Васильевича Гоголя интересна для современного читателя, потому что автор, изображая Чичикова и чиновников, высмеивал алчность, подлость, равнодушие к чужим бедам, взяточничество, ограниченность – проблемы, актуальные и в наше время. .