Сочинение Чичиков и его роль в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души».

Павел Иванович Чичиков является центральным героем поэмы Гоголя “Мертвые души”. Рассказ о нем проходит сквозной нитью через все произведение, и другие герои во многом характеризуются именно через отношения с ним. Какую роль отводит этому персонажу автор? “Читатели не должны негодовать на автора, если лица, доныне являвшиеся, не пришлись по их вкусу; это вина Чичикова, здесь он полный хозяин, и, куда ему вздумается, туда и мы должны тащиться. ” Надо сказать, что, хотя Чичиков и занимает в поэме очень важное место, ее нельзя считать просто описанием судьбы и всевозможных приключений этого героя. Писатель не сводил свое произведение к истории одного или даже нескольких характеров. Он видел свою задачу в том, чтобы охарактеризовать различные явления жизни России, а образ Чичикова отражает лишь определенную сторону действительности.

Сюжет поэмы неразрывно связан именно с сущностью главного героя. Кому могла прийти в голову столь безумная идея — приобретать мертвые души с тем, чтобы потом совершать с ними сделки? Только человеку, жадно стремящемуся “приобретать”, не представляющему своего существования вне приобретения и умеющему изыскивать любые способы для того, чтобы стать владельцем богатства. Чичиков пускается на любые аферы и спекуляции, если они сулят ему солидные барыши. Спекуляции с мертвыми душами нагляднее всего раскрывают коммерческий, предпринимательский склад характера Чичикова. Его восхищение вызывает не тот, кто обладает высоким саном, а тот, кто владеет значительным капиталом.

Надо отметить, что Гоголь раскрывает образ Чичикова другим способом, нежели образы остальных героев поэмы. Ведь он не мог характеризовать Чичикова через его отношение к крепостнической собственности и через описание его быта. Гоголь показывает этого героя в действии, в процессе претворения им в жизнь своих замыслов. Чичиков, пожалуй, единственный персонаж, биографию которого мы узнаем очень подробно, и такое его выделение вполне понятно.

Ведь владетели поместий представляют собой нечто устоявшееся и косное, а Чичиков олицетворяет собой новое, формирующееся в русской жизни начало.

Характерной чертой Чичикова является невероятная многогранность его натуры (причем эти грани зачастую абсолютно противоречат друг другу). Так, общительность и постоянный интерес к людям сочетаются в нем с чрезвычайной замкнутостью, а внешняя обаятельность — с беззастенчивым хищничеством. Гоголь подчеркивает, что людей, подобных Чичикову, разгадать нелегко. Чичиков обладает своеобразным талантом приспособленца. Оказываясь в любой новой обстановке, в любой среде, он сразу же становится “своим”, близким человеком. Он кажется обтекаемым даже внешне: “В бричке сидел господин, не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод”. Появившись в губернском городе под видом помещика, Чичиков очень быстро входит в “избранное общество” и завоевывает всеобщие симпатии. Он умеет показать себя человеком светским и разносторонне развитым. Он может поддержать любой разговор и при этом говорит “ни громко, ни тихо, а совершенно так, как следует. Словом, куда ни повороти, был очень порядочный человек”. К каждому лицу, в котором Чичиков заинтересован, он умеет найти свой, особый, подход. Он виртуозно играет на слабых струнах человека, добиваясь расположения и симпатии самых разнообразных людей. Чичиков очень легко “перевоплощается”, меняет манеры поведения, но при этом никогда не забывает о своих целях. В беседе с Маниловым он выглядит почти совсем, как сам Манилов. Он так же галантен и обходителен, так же чувствителен, как его новый друг. Чичиков отлично знает, как может произвести сильное впечатление на Манилова, а потому не скупится на всевозможные признания и душевные излияния.

Однако, разговаривая с Коробочкой, Чичиков не проявляет ни особой галантности, ни душевной мягкости. Он быстро разгадывает сущность ее характера и потому ведет себя развязно и бесцеремонно. Коробочку деликатностью не проймешь, и Чичиков после долгих попыток вразумить ее “вышел совершенно из границ всякого терпения, хватил в сердцах стулом об пол и посулил ей черта”.

При встрече с Ноздревым Чичиков гибко приспосабливается к его разнузданной манере поведения. Ноздрёв признает только “дружеские” отношения, и Чичиков ведет себя так, словно они старые, закадычные приятели. Ноздрёв разговаривает с ним на “ты”, и Чичиков отвечает ему тем же. Когда Ноздрёв хвастается, Чичиков помалкивает, предоставляя другому право высказывать сомнения по этому поводу. Однако он зорко следит за тем, чтобы не попасть в сети Ноздрёва, который явно собирается его надуть.

При встрече с Собакевичем “прямота” и “непосредственность” Чичикова совершенно исчезают. Собакевича не трогают и рассуждения на возвышенные темы. И тогда Чичиков вступает с ним в азартный торг, в котором каждый стремится перещеголять другого. С дельцом Собакевичем Чичиков показывает себя опытным коммерсантом, знающим всяческие приемы воздействия на партнера. “Его не собьешь, неподатлив!” — думает про себя Собакевич.

К Плюшкину у Чичикова другой подход: он играет роль великодушного доброжелателя, желающего помочь одинокому и беззащитному старику.

Способность Чичикова к перевоплощению основывается на его необыкновенной изворотливости и энергии. За внешней мягкостью и изяществом скрывается расчетливая и хищная натура. Чичиков ничего не признает и ни во что не верит, кроме денег. Выставляя напоказ свою доброжелательность к людям, он заинтересован лишь в том, чтобы выгодно использовать их расположение.

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